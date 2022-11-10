Байден заявил, что надеется на сохранение двухпартийной поддержки Украины в войне против РФ после выборов в Конгресс США

Байден отметил, что надеется на продолжение сотрудничества в Конгрессе США по всем направлениям для предоставления помощи Украине Фото: EPA

Об этом глава Белого дома сказал 9 ноября, его цитирует CNN.

В то же время Байден ясно дал понять, что есть некоторые вопросы, по которым он не пойдет на компромисс, отметил телеканал.

Президент США указал, что надеется на продолжение сотрудничества по всем направлениям для предоставления помощи Украине.

В частности, Байден выразил надежду на "продолжение двухпартийного подхода к противостоянию агрессии России в Украине" в области внешней политики США.

Согласно инфографике CNN на 23.58 (по Киеву), Республиканская партия лидирует в борьбе за количество мест в Палате представителей Конгресса США, ее представители получают в нижней палате парламента 204 места, Демократической партии – 187.

В борьбе за места в Сенате США голоса пока распределяются почти поровну: 48 мест – у демократов, 49 – у республиканцев.

7 ноября спикер Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что поддержка Украины со стороны США будет продолжаться и в дальнейшем

8 ноября в США прошли выборы в Конгресс, состоящий из двух палат – Палаты представителей и Сената. Американские граждане выбирали всю Палату представителей, а также 34 из 100 сенаторов, губернаторов штатов и большого числа госслужащих на уровне местных общин. До этого обе палаты Конгресса контролировала с небольшим перевесом в голосах Демократическая партия США.