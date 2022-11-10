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Байден заявил, что надеется на сохранение двухпартийной поддержки Украины в войне против РФ после выборов в Конгресс США

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Байден отметил, что надеется на продолжение сотрудничества в Конгрессе США по всем направлениям для предоставления помощи Украине
Байден отметил, что надеется на продолжение сотрудничества в Конгрессе США по всем направлениям для предоставления помощи Украине
Фото: EPA

Президент США Джо Байден (член Демократической партии) заявил, что "готов работать с коллегами-республиканцами" после промежуточных выборов в Конгресс США, которые прошли 8 ноября.

Об этом глава Белого дома сказал 9 ноября, его цитирует CNN.

В то же время Байден ясно дал понять, что есть некоторые вопросы, по которым он не пойдет на компромисс, отметил телеканал.

Президент США указал, что надеется на продолжение сотрудничества по всем направлениям для предоставления помощи Украине.

В частности, Байден выразил надежду на "продолжение двухпартийного подхода к противостоянию агрессии России в Украине" в области внешней политики США.

Согласно инфографике CNN на 23.58 (по Киеву), Республиканская партия лидирует в борьбе за количество мест в Палате представителей Конгресса США, ее представители получают в нижней палате парламента 204 места, Демократической партии – 187.

В борьбе за места в Сенате США голоса пока распределяются почти поровну: 48 мест – у демократов, 49 – у республиканцев.

7 ноября спикер Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что поддержка Украины со стороны США будет продолжаться и в дальнейшем

8 ноября в США прошли выборы в Конгресс, состоящий из двух палат – Палаты представителей и Сената. Американские граждане выбирали всю Палату представителей, а также 34 из 100 сенаторов, губернаторов штатов и большого числа госслужащих на уровне местных общин. До этого обе палаты Конгресса контролировала с небольшим перевесом в голосах Демократическая партия США.

Контекст:

3 ноября в Украину приезжали американский сенатор-республиканец Роб Портман и демократ Крис Кунс. Они заверили Украину в двухпартийной поддержке США.

О продолжении поддержки Украины в дальнейшем 4 ноября во время визита в Украину заявлял советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан. Он отмечал, что результаты выборов не повлияют на помощь Украине.

Лидер республиканцев в Конгрессе США Кевин Маккарти заявил 26 октября, что они не будут отказываться от помощи Украине, но усилят надзор "за любыми федеральными средствами". 

В свою очередь, министр обороны Украины Алексей Резников считает, что двухпартийная поддержка Украины со стороны США останется и после промежуточных выборов 8 ноября. По его мнению, США "прямо" заинтересованы в усилении обороноспособности Украины.

Теги: США, Украина, Джо Байден, Конгресс США, агрессия, Республиканская партия, война России против Украины, президент, Демократическая партия, сотрудничество
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