В США начались промежуточные выборы в Конгресс

Американцы сегодня полностью переизбирают Палату представителей, а также 35 из 100 сенаторов.
Также в 36 штатах и на трех инкорпорированных территориях США проходят выборы губернаторов, а в 46 штатах будет полностью или частично переизбрано законодательное собрание.
"Голос Америки" отметил, что более 42 млн американцев проголосовали по почте.
Сейчас в Сенате у республиканцев 50 мест, у демократов – 48. Еще два места – у независимых политиков, которые чаще всего поддерживают демократов. В Палате представителей большинство мандатов имеют демократы.
Накануне спикер Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что поддержка Украины со стороны США будет продолжаться и в дальнейшем.
"Члены Конгресса – республиканцы и демократы – четко заявили о нашей неизменной поддержке Украины. При любом сценарии президент [США Джо] Байден привержен работе в двухпартийной манере, как он это делал, для поддержки Украины. И мы признательны за двухпартийность, которую мы наблюдали за последние несколько месяцев, для Украины и собираемся продолжать работать в этом направлении", – сказала она.
3 ноября в Украину приезжали американский сенатор-республиканец Роб Портман и демократ Крис Кунс. Они также заверили Украину в двухпартийной поддержке.
О продолжении поддержки Украины в дальнейшем 4 ноября во время визита в Украину заявлял советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан. Он отмечал, что результаты выборов не повлияют на помощь Украине.
Лидер республиканцев в Конгрессе США Кевин Маккарти заявил 26 октября, что они не будут отказываться от помощи Украине, но усилят надзор "за любыми федеральными средствами".
В свою очередь, министр обороны Украины Алексей Резников считает, что двухпартийная поддержка Украины со стороны США останется и после промежуточных выборов 8 ноября. По его мнению, США "прямо" заинтересованы в усилении обороноспособности Украины.