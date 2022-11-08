В США начались промежуточные выборы в Конгресс

Американцы сегодня полностью переизбирают Палату представителей, а также 35 из 100 сенаторов.

Также в 36 штатах и на трех инкорпорированных территориях США проходят выборы губернаторов, а в 46 штатах будет полностью или частично переизбрано законодательное собрание.

"Голос Америки" отметил, что более 42 млн американцев проголосовали по почте.

Сейчас в Сенате у республиканцев 50 мест, у демократов – 48. Еще два места – у независимых политиков, которые чаще всего поддерживают демократов. В Палате представителей большинство мандатов имеют демократы.

Накануне спикер Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что поддержка Украины со стороны США будет продолжаться и в дальнейшем.

"Члены Конгресса – республиканцы и демократы – четко заявили о нашей неизменной поддержке Украины. При любом сценарии президент [США Джо] Байден привержен работе в двухпартийной манере, как он это делал, для поддержки Украины. И мы признательны за двухпартийность, которую мы наблюдали за последние несколько месяцев, для Украины и собираемся продолжать работать в этом направлении", – сказала она.