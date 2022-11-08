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Маск призвал голосовать за республиканцев. Это первый случай в США, когда руководитель крупной соцсети открыто поддержал политическую партию

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Маск призывает голосовать за республиканцев "для баланса" по его мнению, раз в Белом доме власть у демократов, то в Конгрессе должны получить большинство республиканцы
Маск призывает голосовать за республиканцев "для баланса" – по его мнению, раз в Белом доме власть у демократов, то в Конгрессе должны получить большинство республиканцы
Фото: EPA

Американский предприниматель-миллиардер Илон Маск, недавно купивший соцсеть Twitter, 7 ноября разместил в своем аккаунте призыв голосовать за республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс США 8 ноября.

По информации агентства Reuters, твит Маска, адресованный более чем 110 млн подписчиков, стал первым случаем, когда глава крупной социальной сети открыто поддержал политическую партию США.

"Независимо мыслящим избирателям: разделение власти сдерживает худшие крайности обеих партий, поэтому я рекомендую голосовать за республиканский Конгресс, учитывая, что президентство является демократическим", – заявил Маск.

Он добавил, что убежденные демократы или республиканцы никогда не голосуют за другую сторону, поэтому независимые избиратели – "это те, кто на самом деле решает, кто у власти".

Миллиардер,  который часто высказывается на тему американской политики, ранее заявлял, что будет голосовать за республиканцев, но поддерживает умеренных сторонников обеих основных политических партий, напоминает Reuters. Агентство отмечает, что Маск не единственный среди руководителей социальных сетей, занимающих открытую политическую позицию, но первый, кто стал прямо указывать своим последователям, как голосовать.

Эксперт Кайл Кондик из Центра политики Университета Вирджинии, комментируя для агентства твит Маска, высказал мнение, что маловероятно, что слова владельца Twitter повлияют на исход выборов.

Белый дом отказался комментировать твит Маска, отмечает Reuters.

Контекст:

Промежуточные выборы в Конгресс состоятся 8 ноября 2022 года. На них будут переизбраны весь состав Палаты представителей и треть Сената (435 мест в Палате представителей и 35 из 100 мест в Сенате), а также определятся губернаторы в большинстве штатов и территорий.

Возможная победа Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс США 8 ноября не повлияет на поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов. Об этом 4 ноября в Киеве на совместном брифинге с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком заявил советник по нацбезопасности президента США Джо Байдена Джейк Салливан. Такого же мнения придерживается министр обороны Украины Алексей Резников.

Лидер республиканцев в Конгрессе Кевин Маккарти подтвердил, что они не будут отказываться от помощи Украине, но усилят надзор "за любыми федеральными средствами".

Теги: США, Украина, выборы, Twitter, Джо Байден, Конгресс США, Белый дом, Сенат США, политика, соцсети, Республиканская партия, губернатор, Илон Маск, Демократическая партия, Reuters, соцсеть
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