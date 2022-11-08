Маск призвал голосовать за республиканцев. Это первый случай в США, когда руководитель крупной соцсети открыто поддержал политическую партию

Маск призывает голосовать за республиканцев "для баланса" – по его мнению, раз в Белом доме власть у демократов, то в Конгрессе должны получить большинство республиканцы Фото: EPA

По информации агентства Reuters, твит Маска, адресованный более чем 110 млн подписчиков, стал первым случаем, когда глава крупной социальной сети открыто поддержал политическую партию США.

"Независимо мыслящим избирателям: разделение власти сдерживает худшие крайности обеих партий, поэтому я рекомендую голосовать за республиканский Конгресс, учитывая, что президентство является демократическим", – заявил Маск.

To independent-minded voters:



Shared power curbs the worst excesses of both parties, therefore I recommend voting for a Republican Congress, given that the Presidency is Democratic. — Elon Musk (@elonmusk) November 7, 2022

Он добавил, что убежденные демократы или республиканцы никогда не голосуют за другую сторону, поэтому независимые избиратели – "это те, кто на самом деле решает, кто у власти".

Hardcore Democrats or Republicans never vote for the other side, so independent voters are the ones who actually decide who’s in charge! — Elon Musk (@elonmusk) November 7, 2022

Миллиардер, который часто высказывается на тему американской политики, ранее заявлял, что будет голосовать за республиканцев, но поддерживает умеренных сторонников обеих основных политических партий, напоминает Reuters. Агентство отмечает, что Маск не единственный среди руководителей социальных сетей, занимающих открытую политическую позицию, но первый, кто стал прямо указывать своим последователям, как голосовать.

Эксперт Кайл Кондик из Центра политики Университета Вирджинии, комментируя для агентства твит Маска, высказал мнение, что маловероятно, что слова владельца Twitter повлияют на исход выборов.

Белый дом отказался комментировать твит Маска, отмечает Reuters.