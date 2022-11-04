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Представительница республиканцев заявила, что когда они придут к власти, не дадут Украине "ни копейки"

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СМИ называли Грин экстремистской и "политическим изгоем"
СМИ называли Грин экстремистской и "политическим изгоем"
Фото: EPA

Член Палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин 4 ноября заявила, что Республиканская партия не потратит "ни копейки" на защиту Украины от российского вторжения, если вернет свое большинство в Конгрессе после промежуточных выборов, которые состоятся 8 ноября.

Об этом она сказала на митинге в Су-Сити, штат Айова, организованном бывшим президентом США Дональдом Трампом, сообщила газета The Washington Post.

По словам Грин, единственная граница, которая волнует демократов, – украинская, а не южная граница Америки. Она подчеркнула, что при республиканцах США будут "на первом месте", а также их "границы и люди". 

В то же время лидер республиканцев в Конгрессе Кевин Маккарти заявлял 26 октября, что они не будут отказываться от помощи Украине, но усилят надзор "за любыми федеральными средствами". 

В свою очередь, министр обороны Украины Алексей Резников считает, что двухпартийная поддержка Украины со стороны США останется и после промежуточных выборов 8 ноября. По его мнению, США "прямо" заинтересованы усилить обороноспособность Украины.

Контекст:

Западные СМИ называли Грин "политическим изгоем" и экстремистской. The Guardian пишет, что она распространяла информацию о теориях заговора, многие из которых "коренятся в антисемитизме, исламофобии и белом национализме". В частности, она присоединилась к QAnon, заговору, в котором утверждается, что Трамп пытается спасти мир от теневой клики педофилов, поклоняющихся сатане. Также Грин писала, что разрушительный лесной пожар в Калифорнии в 2018 году был вызван контролируемым евреями "лазером", направленным из космоса.

В то же время в последнии два года она приобрела влияние в Республиканской партии, отмечает газета The New York Times. По мнению редакции, ее сторонники сплотились вокруг нее, потому что они были "согласны по крайней мере с некоторыми из ее убеждений". Но многие республиканцы опасаются, что стиль Грина может навредить им на выборах, говорится в материале The New York Times.

С 24 февраля США выделили на помощь Украине в области безопасности более $18,5 млрд, в том числе с начала полномасштабной войны, развязанной против Украины Россией, – $17,9 млрд.

Теги: Украина, выборы, военная помощь, Алексей Резников, Республиканская партия, Марджори Тейлор Грин
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