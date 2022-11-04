Представительница республиканцев заявила, что когда они придут к власти, не дадут Украине "ни копейки"

Об этом она сказала на митинге в Су-Сити, штат Айова, организованном бывшим президентом США Дональдом Трампом, сообщила газета The Washington Post.

По словам Грин, единственная граница, которая волнует демократов, – украинская, а не южная граница Америки. Она подчеркнула, что при республиканцах США будут "на первом месте", а также их "границы и люди".

В то же время лидер республиканцев в Конгрессе Кевин Маккарти заявлял 26 октября, что они не будут отказываться от помощи Украине, но усилят надзор "за любыми федеральными средствами".

В свою очередь, министр обороны Украины Алексей Резников считает, что двухпартийная поддержка Украины со стороны США останется и после промежуточных выборов 8 ноября. По его мнению, США "прямо" заинтересованы усилить обороноспособность Украины.