ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

В Киев приезжали американские сенаторы Портман и Кунс. Они заверили, что двухпартийная поддержка Украины будет продолжаться

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кунс и Портман встречались с Зеленским в Киеве
Кунс и Портман встречались с Зеленским в Киеве
Фото: Rob Portman / Twitter

Украину 3 ноября посещали американский сенатор-республиканец Роб Портман и демократ Крис Кунс. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

"Мы ощущаем реальную поддержку Украины и на уровне партий, и на уровне американского общества. Благодарен президенту [Джо] Байдену, Белому дому и его команде за мощную помощь нашей армии. Сегодня для нас это один из приоритетов", – написал президент.

Кунс отметил в Twitter, что американцы "отстаивали свободу дома и за границей на протяжении десятилетий".

"Мой визит в Киев подтвердил, что мы не можем бросить украинский народ, который в некотором роде столкнулся с самым тяжелым испытанием этой войны", – написал он.

Портман также рассказал в Twitter о своем визите в Украину.

"Даже когда Россия бомбит гражданскую инфраструктуру и совершает жестокие зверства, решимость Украины не колеблется. Украинская сила духа каждый день видна на поле боя, где украинские Вооруженные силы продолжают отвоевывать территорию. На встрече с Владимиром Зеленским сегодня я сказал, что США должны оставаться приверженными помощи Украине в победе. Я считаю, что украинская победа необходима для подтверждения важности суверенитета свободных наций и важности соблюдения международного права во всем мире", – написал он после встречи с Зеленским.

Также сенатор посетил офис "Укрэнерго".

"Российские атаки на важнейшую гражданскую инфраструктуру не имеют военного значения, но продолжают наносить ущерб украинской экономике и подвергать риску жизни украинских мирных жителей", – заявил он.

Кроме этого, Портман встретился с генпрокурором Украины Андреем Костиным.

"Мы обсудили усилия Украины, США и Международного уголовного суда по расследованию военных преступлений Владимира Путина и его союзников. Международное сообщество должно вместе с Украиной обеспечить привлечение Путина к ответственности за его гнусные действия во время этого вторжения", – заявил политик.

Посол США в Киеве Бриджит Бринк в Twitter назвала визит сенаторов "мощной демонстрацией поддержки Украины со стороны США и подтверждением твердой приверженности американского народа".

Как сообщает "Голос Америки", сенаторы пообещали, что двухпартийная поддержка Украины продолжится и после промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся на следующей неделе.

Политики назвали "очень позитивными" переговоры с Зеленским и рассказали, что посетили энергетический объект, который был поражен российскими военными с использованием иранского беспилотника.

"Теперь мы видим, что цель Путина – напугать Украину, пытаясь сделать зиму темной и холодной", – сказал Кунс.

Портман подчеркнул, что "в интересах национальной безопасности Америки Россия не должна добиться успеха" в войне против Украины, но в то же время заявил, отказавшись вдаваться в подробности, что при оказании помощи должно быть "больше ответственности".

Лидер республиканцев в Конгрессе США Кевин Маккарти заявлял 26 октября, что они не будут отказываться от помощи Украине, но усилят надзор "за любыми федеральными средствами". 

В свою очередь, министр обороны Украины Алексей Резников считает, что двухпартийная поддержка Украины со стороны США останется и после промежуточных выборов 8 ноября. По его мнению, США "прямо" заинтересованы усилить обороноспособность Украины.

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля Соединенные Штаты активно поддерживают Украину, регулярно предоставляя вооружение и финансовую помощь.

В частности, в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. Кроме того, в Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты планируют обеспечить Украину оружием на "месяцы и годы вперед".

4 ноября США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на $400 млн. В общей сложности, по данным Пентагона, США выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $18,9 млрд с января 2021 года. С 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $21 млрд, из которых более $18,2 млрд – с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Украина, Конгресс США, Владимир Зеленский, Республиканская партия, война России против Украины, Демократическая партия, Роб Портман, Крис Кунс, Бриджит Бринк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Как сейчас выглядит муж 40-летней Мейхер – замалчивающий войну 52-летний российский бизнесмен Уржумцев
Как сейчас выглядит муж 40-летней Мейхер – замалчивающий войну 52-летний российский бизнесмен Уржумцев
"Это невозможно вычеркнуть". Певец Козловский рассказал, почему в 2018 году ездил выступать в РФ на 9 мая
"Это невозможно вычеркнуть". Певец Козловский рассказал, почему в 2018 году ездил выступать в РФ на 9 мая
На Takflix выпустили дебютный фильм режиссера Кведаравичюса, убитого в Мариуполе российскими оккупантами
На Takflix выпустили дебютный фильм режиссера Кведаравичюса, убитого в Мариуполе российскими оккупантами
Остапчук дал первое интервью после новости о разводе со второй женой
Остапчук дал первое интервью после новости о разводе со второй женой
Певица Приходько назвала Потапа своим главным разочарованием
Певица Приходько назвала Потапа своим главным разочарованием
"Безупречная красота". 53-летняя Лопес показала лицо вблизи
"Безупречная красота". 53-летняя Лопес показала лицо вблизи
Жена Усика показала его объятия с сыном. Фото
Жена Усика показала его объятия с сыном. Фото
64-летняя Мадонна станцевала в прозрачном топе и расстегнутых штанах
64-летняя Мадонна станцевала в прозрачном топе и расстегнутых штанах
Гордон стал гостем благотворительного онлайн-марафона Поляковой для сбора 1 млн грн на закупку бионических протезов
Гордон стал гостем благотворительного онлайн-марафона Поляковой для сбора 1 млн грн на закупку бионических протезов
"Такое ощущение, что все это было в другой жизни". Гребенщиков показал снимок со свадьбы 35-летней давности
"Такое ощущение, что все это было в другой жизни". Гребенщиков показал снимок со свадьбы 35-летней давности
СМИ сообщили, что в Украину в персональном вагоне едет Стивен Кинг. "Укрзалізниця" опровергла фейк и обратилась к писателю
СМИ сообщили, что в Украину в персональном вагоне едет Стивен Кинг. "Укрзалізниця" опровергла фейк и обратилась к писателю
Жена Беднякова рассекретила имя новорожденного сына
Жена Беднякова рассекретила имя новорожденного сына
"Настоящая любовь", "Так мило. Наслаждайтесь". 53-летняя Зета-Джонс показала, как ее целует 78-летний муж
"Настоящая любовь", "Так мило. Наслаждайтесь". 53-летняя Зета-Джонс показала, как ее целует 78-летний муж
40-летняя Мейхер снялась в просторном платье, прикрыв рукой живот
40-летняя Мейхер снялась в просторном платье, прикрыв рукой живот
Дорофеева показала, чем они с Кацуриным питаются
Дорофеева показала, чем они с Кацуриным питаются
"Мой лучший друг для обнимашек". Свитолина показала новые фото своей дочери
"Мой лучший друг для обнимашек". Свитолина показала новые фото своей дочери
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Самый горячий червяк". 49-летняя Клум показала тело без одежды, сняв свой эпатажный костюм (102258)
2
Пропагандист Соловьев оскорбил Ефросинину и ее семью. Маша ответила матом (89460)
3
"Очень интересная женщина", "Что Кличко не нравилось?". 48-летняя бывшая жена мэра Киева показала, как хозяйничает на кухне. Видео (49181)
4
"Он очень сложно уезжал". Данилко рассказал, где сейчас находится Константин Меладзе (44561)
5
Российский режиссер Качанов о Собчак: У массмедиа России считалось хорошим тоном целоваться с чиновниками в десна. Некоторые ниже опускались (38489) G
6
"Мы знакомы очень давно". Данилко рассказал, какие отношения у него были с Зеленским до его президентства (36834)
7
"Я понимаю, что больше никогда не сыграю в Украине". Земфира на концерте в Лондоне сделала заявление (29296)
8
Данилко: Первый муж мамы сидел за изнасилование, хотя этого не делал. Она говорит, что у него была проблема и у них ничего не было (29272)
 
 
 
 