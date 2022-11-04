В Киев приезжали американские сенаторы Портман и Кунс. Они заверили, что двухпартийная поддержка Украины будет продолжаться

Кунс и Портман встречались с Зеленским в Киеве Фото: Rob Portman / Twitter

"Мы ощущаем реальную поддержку Украины и на уровне партий, и на уровне американского общества. Благодарен президенту [Джо] Байдену, Белому дому и его команде за мощную помощь нашей армии. Сегодня для нас это один из приоритетов", – написал президент.

Кунс отметил в Twitter, что американцы "отстаивали свободу дома и за границей на протяжении десятилетий".

"Мой визит в Киев подтвердил, что мы не можем бросить украинский народ, который в некотором роде столкнулся с самым тяжелым испытанием этой войны", – написал он.

Americans have stood for freedom at home and abroad for decades and decades. My visit to Kyiv confirmed that we cannot abandon the Ukrainian people as they face, in some ways, the most challenging test of this war so far. pic.twitter.com/KpngDMcfUh — Senator Chris Coons (@ChrisCoons) November 4, 2022

Портман также рассказал в Twitter о своем визите в Украину.

"Даже когда Россия бомбит гражданскую инфраструктуру и совершает жестокие зверства, решимость Украины не колеблется. Украинская сила духа каждый день видна на поле боя, где украинские Вооруженные силы продолжают отвоевывать территорию. На встрече с Владимиром Зеленским сегодня я сказал, что США должны оставаться приверженными помощи Украине в победе. Я считаю, что украинская победа необходима для подтверждения важности суверенитета свободных наций и важности соблюдения международного права во всем мире", – написал он после встречи с Зеленским.

Even as Russia bombs civilian infrastructure and commits violent atrocities, Ukrainian resolve does not waiver. The Ukrainian strength of spirit is seen every day on the battlefield, where Ukrainian armed forces continue to regain territory. pic.twitter.com/350oVmiqi2 — Rob Portman (@senrobportman) November 3, 2022

Также сенатор посетил офис "Укрэнерго".

"Российские атаки на важнейшую гражданскую инфраструктуру не имеют военного значения, но продолжают наносить ущерб украинской экономике и подвергать риску жизни украинских мирных жителей", – заявил он.

I also visited the HQ of @NPCUkrenergo, site of a recent Russian attack on Ukraine’s energy infrastructure. Russian attacks on critical civilian infrastructure is of no military value but continues to cripple the Ukrainian economy and put the lives of Ukrainian civilians at risk. pic.twitter.com/Tcdj0v7W3d — Rob Portman (@senrobportman) November 3, 2022

Кроме этого, Портман встретился с генпрокурором Украины Андреем Костиным.

"Мы обсудили усилия Украины, США и Международного уголовного суда по расследованию военных преступлений Владимира Путина и его союзников. Международное сообщество должно вместе с Украиной обеспечить привлечение Путина к ответственности за его гнусные действия во время этого вторжения", – заявил политик.

The international community must join Ukraine in ensuring that Putin is held accountable for his heinous actions during this invasion. pic.twitter.com/wdZSJjrCPO — Rob Portman (@senrobportman) November 3, 2022

Посол США в Киеве Бриджит Бринк в Twitter назвала визит сенаторов "мощной демонстрацией поддержки Украины со стороны США и подтверждением твердой приверженности американского народа".

Зустріч @ChrisCoons і @SenRobPortman з @ZelenskyyUA - потужна демонстрація підтримки України з боку США та підтвердження непохитної відданості американського народу. pic.twitter.com/IkQ0ZsPEeB — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) November 4, 2022

Как сообщает "Голос Америки", сенаторы пообещали, что двухпартийная поддержка Украины продолжится и после промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся на следующей неделе.

Политики назвали "очень позитивными" переговоры с Зеленским и рассказали, что посетили энергетический объект, который был поражен российскими военными с использованием иранского беспилотника.

"Теперь мы видим, что цель Путина – напугать Украину, пытаясь сделать зиму темной и холодной", – сказал Кунс.

Портман подчеркнул, что "в интересах национальной безопасности Америки Россия не должна добиться успеха" в войне против Украины, но в то же время заявил, отказавшись вдаваться в подробности, что при оказании помощи должно быть "больше ответственности".

Лидер республиканцев в Конгрессе США Кевин Маккарти заявлял 26 октября, что они не будут отказываться от помощи Украине, но усилят надзор "за любыми федеральными средствами".

В свою очередь, министр обороны Украины Алексей Резников считает, что двухпартийная поддержка Украины со стороны США останется и после промежуточных выборов 8 ноября. По его мнению, США "прямо" заинтересованы усилить обороноспособность Украины.