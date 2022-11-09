Республиканцы обходят демократов на выборах в Палату представителей. Борьба за Сенат продолжается

Республиканцы уже получили в нижней палате парламента 198 мест, забрав девять бывших мест демократов. Представители Демократической партии уже имеют 173 места, забрав три бывших голоса республиканцев. До выборов у демократов было 220 мест в Палате представителей, у республиканцев – 212.

В борьбе за места в Сенате голоса распределяются почти поровну: 48 мест у демократов, 47 – у республиканцев. До выборов голоса в Сенате США распределялись 50 на 50, но решающий принадлежал вице-президенту Камале Харрис от Демократической партии.

Инфографика: reuters.com

Инфографика: reuters.com

CNN, ссылаясь на предварительные результаты общенациональных и государственных экзитполов, пишет, что почти треть избирателей заявили, что инфляция была самым важным фактором при принятии решения о том, кого выбирать в Палату представителей. 75% избирателей по всей стране заявили, что экономика в "плохом" состоянии.

Согласно предварительным результатам национального экзитпола, проведенного Edison Research для CNN и других новостных сетей, более двух третей избирателей, проголосовавших за кандидатов в Палату представителей, не хотят, чтобы президент США Джо Байден баллотировался на второй срок в 2024 году. В то же время, несмотря на критику Демократической партии, "красного цунами", которое прогнозировали многие аналитики, не произошло, пишет USA Today.

BBC отметил, что республиканцы "на пути" к получению большинства в Палате представителей, но вопрос, "насколько большим будет это большинство". При любой форме большинства республиканцы смогут "захлопнуть дверь перед демократической законодательной повесткой дня", говорится в материале, а также активизировать расследования в отношении администрации Байдена. В таком случае для Республиканской партии это "победа по любым меркам", отметили в редакции BBC. В то же время, если разница в голосах будет небольшой, им придется "проявить невероятное тактическое и стратегическое мастерство", чтобы удержать свою партию, добавил BBC.