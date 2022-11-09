В Сенат США прошел республиканец, который блокировал военную помощь Украине – The Washington Post

Он представляет штат Кентукки и это будет уже третий срок сенатора в американском парламенте, говорится в статье.
Со ссылкой на мнение политических обозревателей издание называет Пола "одним из самых противоречивых голосов в Сенате". Он, в частности, выступал против карантина во время пандемии COVID-19, называя его "чрезмерным вмешательством правительства".
В мае Пол задержал одобрение Сенатом дополнительных $40 млрд для помощи Украине в войне с Россией. Он заявлял, что такая помощь может навредить экономике США и требовал внесения отдельной поправки в решение для создания органа контроля выделяемых средств.
Комментируя итоги голосования в 9 ноября в Twitter, политик назвал предварительные результаты выборов "большой победой".
Thank you for all the support, Kentucky! pic.twitter.com/W3Itgkcd7I— Rand Paul (@RandPaul) November 9, 2022
8 ноября в США прошли выборы в Конгресс, состоящий из двух палат – Палаты представителей и Сената. Американские граждане выбирали всю Палату представителей, а также 34 из 100 сенаторов, губернаторов штатов и большого числа госслужащих на уровне местных общин. До этого обе палаты Конгресса контролировала с небольшим перевесом в голосах Демократическая партия США.
Возможная победа Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс США 8 ноября не повлияет на поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов. Об этом 4 ноября в Киеве на совместном брифинге с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком заявил советник по нацбезопасности президента США Джо Байдена Джейк Салливан. Такого же мнения придерживается министр обороны Украины Алексей Резников.
Лидер республиканцев в Конгрессе Кевин Маккарти подтвердил, что они не будут отказываться от помощи Украине, но усилят надзор "за любыми федеральными средствами".