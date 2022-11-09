В Сенат США прошел республиканец, который блокировал военную помощь Украине – The Washington Post

Он представляет штат Кентукки и это будет уже третий срок сенатора в американском парламенте, говорится в статье.

Со ссылкой на мнение политических обозревателей издание называет Пола "одним из самых противоречивых голосов в Сенате". Он, в частности, выступал против карантина во время пандемии COVID-19, называя его "чрезмерным вмешательством правительства".

В мае Пол задержал одобрение Сенатом дополнительных $40 млрд для помощи Украине в войне с Россией. Он заявлял, что такая помощь может навредить экономике США и требовал внесения отдельной поправки в решение для создания органа контроля выделяемых средств.

Комментируя итоги голосования в 9 ноября в Twitter, политик назвал предварительные результаты выборов "большой победой".

Thank you for all the support, Kentucky! pic.twitter.com/W3Itgkcd7I — Rand Paul (@RandPaul) November 9, 2022