ГОРДОН
 
 
МИР

В Сенат США прошел республиканец, который блокировал военную помощь Украине – The Washington Post

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Пол заявлял, что поддержка Украины может навредить экономике США
Пол заявлял, что поддержка Украины может навредить экономике США
Фото: ЕРА

На промежуточных выборах в Конгресс США прошел республиканец Рэнд Пол, который в мае заблокировал законопроект о предоставлении Украине пакета военной помощи $40 млрд. Об этом 8 ноября пишет The Washington Post.

Он представляет штат Кентукки и это будет уже третий срок сенатора в американском парламенте, говорится в статье.

Со ссылкой на мнение политических обозревателей издание называет Пола "одним из самых противоречивых голосов в Сенате". Он, в частности, выступал против карантина во время пандемии COVID-19, называя его "чрезмерным вмешательством правительства".

В мае Пол задержал одобрение Сенатом дополнительных $40 млрд для помощи Украине в войне с Россией. Он заявлял, что такая помощь может навредить экономике США и требовал внесения отдельной поправки в решение для создания органа контроля выделяемых средств.

Комментируя итоги голосования в 9 ноября в Twitter, политик назвал предварительные результаты выборов "большой победой".

Контекст:

8 ноября в США прошли выборы в Конгресс, состоящий из двух палат – Палаты представителей и Сената. Американские граждане выбирали всю Палату представителей, а также 34 из 100 сенаторов, губернаторов штатов и большого числа госслужащих на уровне местных общин. До этого обе палаты Конгресса контролировала с небольшим перевесом в голосах Демократическая партия США.

Возможная победа Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс США 8 ноября не повлияет на поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов. Об этом 4 ноября в Киеве на совместном брифинге с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком заявил советник по нацбезопасности президента США Джо Байдена Джейк Салливан. Такого же мнения придерживается министр обороны Украины Алексей Резников.

Лидер республиканцев в Конгрессе Кевин Маккарти подтвердил, что они не будут отказываться от помощи Украине, но усилят надзор "за любыми федеральными средствами".

Теги: США, Сенат США, финансовая помощь, Республиканская партия, Рэнд Пол, выборы в США, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Вы уже елку поставили? Ого!" Дочь Ющенко показала, как ужинает при свечах едой из McDonald's
"Вы уже елку поставили? Ого!" Дочь Ющенко показала, как ужинает при свечах едой из McDonald's
Жена Тигипко показала растяжку
Жена Тигипко показала растяжку
"Не снимает, это прямо нереально". Пенн засветился в Киеве в ботинках от украинского бренда, которые получил летом в подарок. Фото
"Не снимает, это прямо нереально". Пенн засветился в Киеве в ботинках от украинского бренда, которые получил летом в подарок. Фото
48-летняя Наталья Егорова снялась в полный рост в широких подвернутых джинсах и пуловере с глубоким вырезом
48-летняя Наталья Егорова снялась в полный рост в широких подвернутых джинсах и пуловере с глубоким вырезом
"Я всегда думала, что она гонит". Актриса Катерина Тишкевич рассказала о пророссийской позиции режиссера Оксаны Байрак
"Я всегда думала, что она гонит". Актриса Катерина Тишкевич рассказала о пророссийской позиции режиссера Оксаны Байрак
"Все ждут". Тополя описал вероятный сценарий смерти 70-летнего Путина
"Все ждут". Тополя описал вероятный сценарий смерти 70-летнего Путина
"Лучше одна холодная зима, чем вся жизнь в России". Хименес-Браво назвал шесть вещей, которые надо иметь на случай блэкаута
"Лучше одна холодная зима, чем вся жизнь в России". Хименес-Браво назвал шесть вещей, которые надо иметь на случай блэкаута
Стало известно, кто заменит Малахова на должности руководителя Театра на Подоле. Дочь покойного режиссера прокомментировала
Стало известно, кто заменит Малахова на должности руководителя Театра на Подоле. Дочь покойного режиссера прокомментировала
"Предатели должны отдыхать в кацапстане". В сети раскритиковали фото Лорак с дочкой из Испании
"Предатели должны отдыхать в кацапстане". В сети раскритиковали фото Лорак с дочкой из Испании
Умер вокалист группы Nazareth Дэн Маккаферти
Умер вокалист группы Nazareth Дэн Маккаферти
Третья жена 62-летнего Тигипко сняла в авто романтическое видео с мужем и рассказала, почему остается в Украине
Третья жена 62-летнего Тигипко сняла в авто романтическое видео с мужем и рассказала, почему остается в Украине
Пенн в третий раз приехал в Киев. Он передал Зеленскому свой "Оскар" как символ веры в победу над российскими оккупантами. Фото, видео
Пенн в третий раз приехал в Киев. Он передал Зеленскому свой "Оскар" как символ веры в победу над российскими оккупантами. Фото, видео
Лопес стала героиней нового номера Vogue. Фото Лейбовиц
Лопес стала героиней нового номера Vogue. Фото Лейбовиц
"О боже", "Видимо, она вообще с катушек слетела". В сети обсуждают Каминскую, спевшую "Червону руту" с неприличным словом
"О боже", "Видимо, она вообще с катушек слетела". В сети обсуждают Каминскую, спевшую "Червону руту" с неприличным словом
Данилко: Мы придумали "оскорблялки от Сердючки" для Путина. Поет весь зал. Если сработает, я буду очень рад, как и весь мир
Данилко: Мы придумали "оскорблялки от Сердючки" для Путина. Поет весь зал. Если сработает, я буду очень рад, как и весь мир
"Мы сильные, просто глаза иногда наполняются слезами". Осадчая написала новый пост о войне
"Мы сильные, просто глаза иногда наполняются слезами". Осадчая написала новый пост о войне
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Украинец, который за 11 млн грн купил у Данилко автомобиль Фредди Меркьюри, ранее приобрел микрофон с логотипом "Евровидение 2022" у Kalush Orchestra (125920)
2
"Больно, когда любимый предает". В сети поддержали Grosu, которая после отъезда бойфренда Полянского в РФ рассказала о своих чувствах (125076)
3
"Тает во рту". Как приготовить торт "Рафаэлло" без выпечки. Бюджетный вариант от украинского кулинарного эксперта (100076)
4
Экс-жена Кличко приспустила нижнее белье и развела ноги. Фото (72436)
5
"Улыбайся, даже если сердце болит, даже если все рушится". 48-летняя экс-супруга Кличко после развода снялась без белья и одежды (48402)
6
"Очень брезгую вами". Бадоев обратился к российским артистам, исполнившим песню с призывом идти на войну против Украины (42964)
7
"Красавица!" 40-летняя Мейхер снялась, сидя на столе. Фото (42821)
8
"Предатели должны отдыхать в кацапстане". В сети раскритиковали фото Лорак с дочкой из Испании (40138)
 
 
 
 