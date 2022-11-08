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США предоставят Украине дополнительно $25 млн для подготовки к зиме через USAID

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Общий вклад USAID в помощь в подготовке Украины к зиме составляет около $271 млн
Общий вклад USAID в помощь в подготовке Украины к зиме составляет около $271 млн
Фото: depositphotos.com

США предоставят Украине дополнительно $25 млн для подготовки к зиме. Об этом сообщило Агентство США по международному развитию (USAID) 8 ноября.

"Продолжающиеся атаки российских войск на критически важные объекты инфраструктуры и жилые дома в Украине подорвали способность гражданского населения пережить холодные зимние температуры, которые, как ожидается, увеличат гуманитарные потребности, особенно среди тех, кто живет в поврежденных домах или бежал из-за конфликта", – говорится в сообщении.

В агентстве отметили, что благодаря этим новым средствам США "расширят существующие усилия по планированию и реагированию на зиму, увеличив помощь для почти 75 тыс. наиболее пострадавших домохозяйств, в первую очередь на востоке Украины, где неспровоцированное вторжение [президента РФ Владимира] Путина уничтожило инфраструктуру и основные службы".

"Партнер USAID, Международная организация по миграции, увеличит дополнительную гуманитарную помощь, чтобы помочь уязвимым украинцам пережить зиму, включая многоцелевую денежную помощь, поддержку жилья, а также помощь в водоснабжении, санитарии и гигиене, а также дополнительную помощь в ближайшие месяцы", – сообщили в USAID.

Таким образом, общий вклад USAID в помощь в подготовке Украины к зиме на сегодняшний день составляет примерно $271 млн.

"Являясь одним из крупнейших доноров гуманитарной помощи Украине, Соединенные Штаты поддерживают гуманитарных партнеров в стране с 2014 года. В течение 2022 финансового года Соединенные Штаты предоставили гуманитарную помощь на сумму более $1,5 млрд для поддержки пострадавших от конфликта людей на территории Украины и тех, кто спасается бегством в соседние страны, в том числе более $1 млрд от USAID. Мы по-прежнему солидарны с народом Украины и будем продолжать оказывать жизненно важную помощь тем, кто больше всего в ней нуждается", – говорится в сообщении.

Контекст:

4 октября Шмыгаль предупреждал, что отопительный сезон 2022/2023 станет самым сложным в истории Украины. Он призвал украинцев экономить зимой энергоресурсы и своевременно оплачивать услуги.

Президент Владимир Зеленский также говорил, что из-за агрессии России это будет "самая сложная зима за все годы независимости".

Неприфронтовые общины Украины готовы к отопительному сезону почти на 100%, объявлял Шмыгаль 18 октября. 21 октября в Минрегионе рассказали, что 18 областей Украины полностью готовы к отопительному сезону.

В Минрегионе заявляли, что в большинстве областей Украины отопительный сезон начнется в конце октября. В Киеве отопительный сезон начали с 20 октября.

В октябре Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили 19 октября в Минэнерго. В стране начали временно отключать электроэнергию.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил 8 ноября, что в Украине к теплоснабжению подключены около 60% всех объектов.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Украина, отопление, USAID, гуманитарная помощь
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