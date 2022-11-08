США предоставят Украине дополнительно $25 млн для подготовки к зиме через USAID

Общий вклад USAID в помощь в подготовке Украины к зиме составляет около $271 млн Фото: depositphotos.com

"Продолжающиеся атаки российских войск на критически важные объекты инфраструктуры и жилые дома в Украине подорвали способность гражданского населения пережить холодные зимние температуры, которые, как ожидается, увеличат гуманитарные потребности, особенно среди тех, кто живет в поврежденных домах или бежал из-за конфликта", – говорится в сообщении.

В агентстве отметили, что благодаря этим новым средствам США "расширят существующие усилия по планированию и реагированию на зиму, увеличив помощь для почти 75 тыс. наиболее пострадавших домохозяйств, в первую очередь на востоке Украины, где неспровоцированное вторжение [президента РФ Владимира] Путина уничтожило инфраструктуру и основные службы".

"Партнер USAID, Международная организация по миграции, увеличит дополнительную гуманитарную помощь, чтобы помочь уязвимым украинцам пережить зиму, включая многоцелевую денежную помощь, поддержку жилья, а также помощь в водоснабжении, санитарии и гигиене, а также дополнительную помощь в ближайшие месяцы", – сообщили в USAID.

Таким образом, общий вклад USAID в помощь в подготовке Украины к зиме на сегодняшний день составляет примерно $271 млн.

"Являясь одним из крупнейших доноров гуманитарной помощи Украине, Соединенные Штаты поддерживают гуманитарных партнеров в стране с 2014 года. В течение 2022 финансового года Соединенные Штаты предоставили гуманитарную помощь на сумму более $1,5 млрд для поддержки пострадавших от конфликта людей на территории Украины и тех, кто спасается бегством в соседние страны, в том числе более $1 млрд от USAID. Мы по-прежнему солидарны с народом Украины и будем продолжать оказывать жизненно важную помощь тем, кто больше всего в ней нуждается", – говорится в сообщении.