"Сейчас и всегда с Украиной". В Киев прибыла глава Агентства США по международному развитию

Во время своего пребывания в Киеве Саманта Пауэр (на фото справа) проведет встречи с партнерами Фото: USAID Ukraine - USAID Україна / Facebook

"Я только что приехала в Киев. Это критический момент для украинского народа, поскольку он защищает свою свободу от жестоких нападений, освобождает оккупированные земли, готовится к зиме и укрепляет демократические институты и верховенство закона. USAID сейчас и всегда с Украиной", – написала она.

I have just arrived in Kyiv, Ukraine.



It is a critical moment for the Ukrainian people as they defend their freedom from brutal attack, liberate occupied land, prepare for winter, and strengthen democratic institutions & the rule of law. @USAID now & always #StandsWithUkraine pic.twitter.com/ZiL6bewRAv — Samantha Power (@PowerUSAID) October 6, 2022

Как заявили в USAID Украина, цель визита Пауэр – подтвердить поддержку, которую правительство США оказывает Украине и украинскому народу.

"Во время своего пребывания в Киеве Пауэр проведет встречи с партнерами со стороны органов власти Украины, журналистами, аграриями, молодыми предпринимателями, работниками энергетического сектора. Главной темой этих встреч станет то, как помощь USAID может обеспечить украинцам дальнейшую поддержку во время начатой Россией брутальной войны", – говорится в заявлении.