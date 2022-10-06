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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Сейчас и всегда с Украиной". В Киев прибыла глава Агентства США по международному развитию

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Во время своего пребывания в Киеве Саманта Пауэр (на фото справа) проведет встречи с партнерами
Во время своего пребывания в Киеве Саманта Пауэр (на фото справа) проведет встречи с партнерами
Фото: USAID Ukraine - USAID Україна / Facebook

Глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр приехала с визитом в Киев. Об этом она заявила 6 октября в Twitter.

"Я только что приехала в Киев. Это критический момент для украинского народа, поскольку он защищает свою свободу от жестоких нападений, освобождает оккупированные земли, готовится к зиме и укрепляет демократические институты и верховенство закона. USAID сейчас и всегда с Украиной", – написала она.

Как заявили в USAID Украина, цель визита Пауэр – подтвердить поддержку, которую правительство США оказывает Украине и украинскому народу.

"Во время своего пребывания в Киеве Пауэр проведет встречи с партнерами со стороны органов власти Украины, журналистами, аграриями, молодыми предпринимателями, работниками энергетического сектора. Главной темой этих встреч станет то, как помощь USAID может обеспечить украинцам дальнейшую поддержку во время начатой Россией брутальной войны", – говорится в заявлении.

https://www.facebook.com/USAIDUkraine/posts/pfbid0bXHVSFLtx8ai6mBQf65JxqcLkap6hS2LcFjr8TeqMtVMgjtiN6BWFhxFbLdQ3dpol

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции, а также предоставляют финансовую помощь, чтобы поддержать экономику.

27 июля USAID выделило почти $74 млн дополнительной гуманитарной помощи для поддержки украинцев, которые пострадали от войны России против Украины. Общая сумма гуманитарной помощи, которую USAID предоставило украинцам, на тот момент составляла более $1 млрд.

Теги: Россия, Киев, США, Украина, война, правительство, Саманта Пауэр, USAID, война России против Украины, предприниматели
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