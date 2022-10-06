USAID выделит Украине $55 млн для подготовки к зиме

Помощь будет направлена на ремонт и техническое обслуживание труб и другого оборудования, необходимого для отопления домов, больниц, школ и предприятий по всей Украине, объявила глава агентства Саманта Пауэр.

"Помощь USAID принесет непосредственную пользу до 7 млн украинцев в 19 регионах", – сказано в сообщении.

Организация также предоставит электрогенераторы и альтернативные источники топлива больницам, центрам для внутренне перемещенных лиц и приютам для социально незащищенных граждан. В первую очередь помощь будет направлена в те области Украины, которые больше всего пострадали от вторжения Российской Федерации, в частности в Черниговскую, Харьковскую, Киевскую, Николаевскую, Одесскую, Запорожскую и Житомирскую.