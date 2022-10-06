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ВОЙНА В УКРАИНЕ

USAID выделит Украине $55 млн для подготовки к зиме

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Украину ждет самый сложный отопительный сезон в истории, заявлял премьер-министр страны
Украину ждет самый сложный отопительный сезон в истории, заявлял премьер-министр страны
Фото: depositphotos.com

Украина получит $55 млн от Агентства США по международному развитию (USAID). Об этом говорится в пресс-релизе агентства, опубликованном 6 октября.

Помощь будет направлена на ремонт и техническое обслуживание труб и другого оборудования, необходимого для отопления домов, больниц, школ и предприятий по всей Украине, объявила глава агентства Саманта Пауэр.

омощь USAID принесет непосредственную пользу до 7 млн украинцев в 19 регионах", – сказано в сообщении.

Организация также предоставит электрогенераторы и альтернативные источники топлива больницам, центрам для внутренне перемещенных лиц и приютам для социально незащищенных граждан. В первую очередь помощь будет направлена в те области Украины, которые больше всего пострадали от вторжения Российской Федерации, в частности в Черниговскую, Харьковскую, Киевскую, Николаевскую, Одесскую, Запорожскую и Житомирскую.

Контекст:

О том, что отопительный сезон 2022/2023 станет самым сложным в истории Украины, заявлял 4 октября премьер-министр страны Денис Шыгаль. Он призвал украинцев экономить зимой энергоресурсы и своевременно оплачивать услуги, а также сообщил, что средняя температура в домах украинцев зимой может быть ниже, чем в прошлые годы. По его словам, правительство ведет подготовку в направлении антикризисного реагирования в ходе отопительного сезона.

Теги: Украина, отопление, отопительный сезон, помощь, USAID, температура, регионы
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