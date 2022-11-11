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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Отступление россиян из Херсона – не ловушка, они терпят огромное стратегическое поражение – Бутусов

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После отступления российских войск с правого берега Днепра будет полностью ликвидирована угроза украинскому югу, заявил военный журналист
После отступления российских войск с правого берега Днепра будет полностью ликвидирована угроза украинскому югу, заявил военный журналист
Фото: EPA

Главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов считает, что отступление россиян из Херсона и с правого берега Днепра – это не уловка или хитрый маневр, а серьезное стратегическое поражение. Об этом он сказал 10 ноября в интервью "Радио НВ".

По его мнению, организовать там ловушку уже невозможно. 

"Все слова о ловушках бросают для очень наивного прикрытия действий противника, отступления: "не сильно спешите, потому что будет какая-то ловушка". Но это уровень детского сада. Что может быть? Противник сейчас терпит огромное стратегическое поражение", – заявил Бутусов.

Он напомнил, что россияне сосредоточили много сил для обороны херсонского плацдарма.

"В полном составе все воздушно-десантные войска РФ сражались там более четырех месяцев. И сейчас там сосредоточены все четыре воздушно-десантных дивизии, все четыре бригады ВДВ РФ. Плюс остальные части 49 общей военной армии, 22 армейского корпуса. Поэтому, конечно, отступление от такого плацдарма для противника – огромное поражение, потеря стратегии", – подчеркнул журналист. 

По его словам, после отступления российских войск с правого берега Днепра будет полностью ликвидирована угроза украинскому югу, включая возможность прорыва оккупантов на Одессу и Николаев. 

"Поэтому о каких ловушках здесь можно говорить? Противник минирует, но это такой тактический уровень. Это то, к чему войска готовы, понимают все угрозы", – добавил Бутусов. 

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. К 24 октября украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов, в ноябре контрнаступление ВСУ продолжалось

В Херсонском облсовете в конце октября заявляли, что российские оккупанты начали убегать из Херсона. Однако глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что на самом деле оккупанты проводят информационную операцию, а сами готовят город к обороне.

Российские войска частично покинули Херсон, но там остались подразделения, которые будут держать оборону при наступлении ВСУ, сообщила 7 ноября глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Она допустила, что войска РФ могут готовить ловушку для украинских защитников в Херсоне. 

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу официально отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. 

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 10 ноября заявил, что ВСУ пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть "отвод" российских войск из Херсона и продолжат вести наступление в соответствии с собственным планом.

Теги: Херсон, Херсонская область, Юрий Бутусов, война России против Украины, река Днепр, российские оккупанты, деоккупация, контрнаступление
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