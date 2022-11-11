Отступление россиян из Херсона – не ловушка, они терпят огромное стратегическое поражение – Бутусов

После отступления российских войск с правого берега Днепра будет полностью ликвидирована угроза украинскому югу, заявил военный журналист Фото: EPA

По его мнению, организовать там ловушку уже невозможно.

"Все слова о ловушках бросают для очень наивного прикрытия действий противника, отступления: "не сильно спешите, потому что будет какая-то ловушка". Но это уровень детского сада. Что может быть? Противник сейчас терпит огромное стратегическое поражение", – заявил Бутусов.

Он напомнил, что россияне сосредоточили много сил для обороны херсонского плацдарма.

"В полном составе все воздушно-десантные войска РФ сражались там более четырех месяцев. И сейчас там сосредоточены все четыре воздушно-десантных дивизии, все четыре бригады ВДВ РФ. Плюс остальные части 49 общей военной армии, 22 армейского корпуса. Поэтому, конечно, отступление от такого плацдарма для противника – огромное поражение, потеря стратегии", – подчеркнул журналист.

По его словам, после отступления российских войск с правого берега Днепра будет полностью ликвидирована угроза украинскому югу, включая возможность прорыва оккупантов на Одессу и Николаев.

"Поэтому о каких ловушках здесь можно говорить? Противник минирует, но это такой тактический уровень. Это то, к чему войска готовы, понимают все угрозы", – добавил Бутусов.