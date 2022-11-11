Отступление россиян из Херсона – не ловушка, они терпят огромное стратегическое поражение – Бутусов

По его мнению, организовать там ловушку уже невозможно.
"Все слова о ловушках бросают для очень наивного прикрытия действий противника, отступления: "не сильно спешите, потому что будет какая-то ловушка". Но это уровень детского сада. Что может быть? Противник сейчас терпит огромное стратегическое поражение", – заявил Бутусов.
Он напомнил, что россияне сосредоточили много сил для обороны херсонского плацдарма.
"В полном составе все воздушно-десантные войска РФ сражались там более четырех месяцев. И сейчас там сосредоточены все четыре воздушно-десантных дивизии, все четыре бригады ВДВ РФ. Плюс остальные части 49 общей военной армии, 22 армейского корпуса. Поэтому, конечно, отступление от такого плацдарма для противника – огромное поражение, потеря стратегии", – подчеркнул журналист.
По его словам, после отступления российских войск с правого берега Днепра будет полностью ликвидирована угроза украинскому югу, включая возможность прорыва оккупантов на Одессу и Николаев.
"Поэтому о каких ловушках здесь можно говорить? Противник минирует, но это такой тактический уровень. Это то, к чему войска готовы, понимают все угрозы", – добавил Бутусов.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. К 24 октября украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов, в ноябре контрнаступление ВСУ продолжалось.
В Херсонском облсовете в конце октября заявляли, что российские оккупанты начали убегать из Херсона. Однако глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что на самом деле оккупанты проводят информационную операцию, а сами готовят город к обороне.
Российские войска частично покинули Херсон, но там остались подразделения, которые будут держать оборону при наступлении ВСУ, сообщила 7 ноября глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Она допустила, что войска РФ могут готовить ловушку для украинских защитников в Херсоне.
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу официально отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 10 ноября заявил, что ВСУ пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть "отвод" российских войск из Херсона и продолжат вести наступление в соответствии с собственным планом.