Войска РФ обустраивают рубежи обороны на левом берегу Днепра в Херсонской области, но и на правом они тоже есть – ОК "Юг"

Она сказала, что украинские защитники внимательно наблюдают за тем, что происходит на позициях оккупантов, "к чему и для чего" они готовятся.
"Можем констатировать, что они частично отводят свои вооружения и технику, и мы это видим: действительно, на левом берегу обустраивают рубежи обороны. Но и на правом берегу они еще есть: и подразделения, и рубежи обороны, и наличие оружия и техники. Поэтому мы готовы к любому развитию событий. Мы знаем, что коварность врага большая и может быть по-разному", – заявила Гуменюк.
Спикер рассказала, что минирование территорий перед отступлением – устоявшаяся практика оккупантов, и ВСУ были готовы к этому.
"Мы знаем, что такое может быть, и с местным населением проводилась определенная работа во время стабилизационных мероприятий на территориях, которые мы освободили в октябре. И на тех, которые продолжаем освобождать сейчас, тоже работа эта ведется. Мы осознаем, что это могло быть. У нас есть мощная связь с силами сопротивления, работающими на временно оккупированной территории. Поэтому тщательно собираем информацию о тех объектах и участках местности, которые могут находиться под подобной угрозой. Пытаемся защитить жизнь наших подразделений и всех мирных жителей", – добавила она.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. К 24 октября украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов. За период с 1 октября до 10 ноября украинские войска восстановили контроль над 41 населенным пунктом на херсонском направлении, причем над 12 из них – за последние сутки.
25 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области. Российские войска частично покинули Херсон, но там остались подразделения, которые будут держать оборону при наступлении ВСУ, сообщила 7 ноября Гуменюк. Она допустила, что войска РФ могут готовить ловушку для украинских защитников в Херсоне.
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу после доклада командующего объединенной группировкой российских войск в Украине Сергея Суровикина отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. По словам Суровикина, маневр российских войск "будет осуществлен в ближайшие сроки".
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 10 ноября заявил, что ВСУ пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть "отвод" российских войск из Херсона и продолжат вести наступление в соответствии с собственным планом.