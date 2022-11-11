Войска РФ обустраивают рубежи обороны на левом берегу Днепра в Херсонской области, но и на правом они тоже есть – ОК "Юг"

Она сказала, что украинские защитники внимательно наблюдают за тем, что происходит на позициях оккупантов, "к чему и для чего" они готовятся.

"Можем констатировать, что они частично отводят свои вооружения и технику, и мы это видим: действительно, на левом берегу обустраивают рубежи обороны. Но и на правом берегу они еще есть: и подразделения, и рубежи обороны, и наличие оружия и техники. Поэтому мы готовы к любому развитию событий. Мы знаем, что коварность врага большая и может быть по-разному", – заявила Гуменюк.

Спикер рассказала, что минирование территорий перед отступлением – устоявшаяся практика оккупантов, и ВСУ были готовы к этому.

"Мы знаем, что такое может быть, и с местным населением проводилась определенная работа во время стабилизационных мероприятий на территориях, которые мы освободили в октябре. И на тех, которые продолжаем освобождать сейчас, тоже работа эта ведется. Мы осознаем, что это могло быть. У нас есть мощная связь с силами сопротивления, работающими на временно оккупированной территории. Поэтому тщательно собираем информацию о тех объектах и участках местности, которые могут находиться под подобной угрозой. Пытаемся защитить жизнь наших подразделений и всех мирных жителей", – добавила она.