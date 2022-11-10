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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Маляр: Нам известен каждый коллаборант. Население на оккупированных территориях ведет себя иначе, чем в 2014 году

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Маляр: Люди, которые вынужденно находятся на временно оккупированных территориях, рискуя жизнью помогают государству, оказывают сопротивление
Маляр: Люди, которые вынужденно находятся на временно оккупированных территориях, рискуя жизнью помогают государству, оказывают сопротивление
Фото: Ганна Маляр / Facebook

Украинской разведке известны имена всех лиц, которые согласились сотрудничать с российскими оккупантами в Херсоне. Об этом замминистра обороны Анна Маляр рассказала на брифинге 10 ноября, отвечая на вопрос, сколько в Херсоне сейчас оккупантов, переодевшихся в гражданское.

Брифинг транслировало Военное телевидение Украины

Она отметила, что на временно оккупированных территориях украинские структуры "согласно законодательству выполняют свои обязанности по сохранению нашей государственности и восстановлению территориальной целостности". 

Маляр добавила, что не может рассказать детали о такой деятельности на оккупированных территориях. 

"Но каждый коллаборант известен нам. У нас есть информация персонально по каждому. Правоохранительным ведомствам известно, сколько их там находится. В отличие от 2014 года сегодня иначе себя ведет местное население. Люди, которые вынужденно находятся на временно оккупированных территориях, рискуя жизнью помогают государству, оказывают сопротивление. И мы помним о каждом из них", – подчеркнула она.

Контекст:

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу после доклада командующего объединенной группировкой российских войск в Украине Сергея Суровикина отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. По словам Суровикина, маневр российских войск "будет осуществлен в ближайшие сроки".

Российские войска частично покинули Херсон, но там остались подразделения, которые будут держать оборону при наступлении ВСУ, сообщала 7 ноября глава пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 10 ноября заявил, что ВСУ пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть "отвод" российских войск из Херсона и продолжат вести наступление в соответствии с собственным планом.

С 24 февраля в Украине разоблачили, по информации СБУ, более 700 подозреваемых в коллаборационной деятельности"Фигуранты сознательно и в большинстве случаев по собственной инициативе пошли на сотрудничество с врагом и надеялись, что рашисты их отблагодарят", – заявили в СБУ. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Херсон, разведка, ВСУ, Анна Маляр, война России против Украины, коллаборационизм
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