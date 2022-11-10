Маляр: Нам известен каждый коллаборант. Население на оккупированных территориях ведет себя иначе, чем в 2014 году

Брифинг транслировало Военное телевидение Украины.

Она отметила, что на временно оккупированных территориях украинские структуры "согласно законодательству выполняют свои обязанности по сохранению нашей государственности и восстановлению территориальной целостности".

Маляр добавила, что не может рассказать детали о такой деятельности на оккупированных территориях.

"Но каждый коллаборант известен нам. У нас есть информация персонально по каждому. Правоохранительным ведомствам известно, сколько их там находится. В отличие от 2014 года сегодня иначе себя ведет местное население. Люди, которые вынужденно находятся на временно оккупированных территориях, рискуя жизнью помогают государству, оказывают сопротивление. И мы помним о каждом из них", – подчеркнула она.