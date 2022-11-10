Маляр: Нам известен каждый коллаборант. Население на оккупированных территориях ведет себя иначе, чем в 2014 году

Брифинг транслировало Военное телевидение Украины.
Она отметила, что на временно оккупированных территориях украинские структуры "согласно законодательству выполняют свои обязанности по сохранению нашей государственности и восстановлению территориальной целостности".
Маляр добавила, что не может рассказать детали о такой деятельности на оккупированных территориях.
"Но каждый коллаборант известен нам. У нас есть информация персонально по каждому. Правоохранительным ведомствам известно, сколько их там находится. В отличие от 2014 года сегодня иначе себя ведет местное население. Люди, которые вынужденно находятся на временно оккупированных территориях, рискуя жизнью помогают государству, оказывают сопротивление. И мы помним о каждом из них", – подчеркнула она.
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу после доклада командующего объединенной группировкой российских войск в Украине Сергея Суровикина отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. По словам Суровикина, маневр российских войск "будет осуществлен в ближайшие сроки".
Российские войска частично покинули Херсон, но там остались подразделения, которые будут держать оборону при наступлении ВСУ, сообщала 7 ноября глава пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 10 ноября заявил, что ВСУ пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть "отвод" российских войск из Херсона и продолжат вести наступление в соответствии с собственным планом.
С 24 февраля в Украине разоблачили, по информации СБУ, более 700 подозреваемых в коллаборационной деятельности. "Фигуранты сознательно и в большинстве случаев по собственной инициативе пошли на сотрудничество с врагом и надеялись, что рашисты их отблагодарят", – заявили в СБУ.