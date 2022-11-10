СБУ за время вторжения РФ разоблачила более 700 подозреваемых в коллаборационизме

Дехтяренко о разоблаченных коллаборантах: Они сознательно и в большинстве случаев по собственной инициативе пошли на сотрудничество с врагом и наделись, что рашисты их отблагодарят Фото: Служба безпеки України / Telegram

"С начала полномасштабной агрессии РФ СБУ разоблачила более 700 таких лиц. И это именно по ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность), которой до марта этого года вообще не существовало. То есть, в отличие от государственных изменников, здесь мы говорим о коллаборантах в чистом виде", – сказал он.

Дехтяренко привел несколько примеров. В частности, один из подозреваемых – житель Сумской области – привел к окраинам Киева более 120 единиц техники оккупантов.

"Он сам вышел на врага, как только их колонны пересекли государственную границу, предложил помощь и якобы безопасный коридор к украинской столице. После бегства рашистов он пытался избежать ответственности, но СБУ его задержала", – рассказал спикер.

Еще один фигурант – "судья" в оккупированной Евпатории, который выносит незаконные решения о выдворении граждан Украины в отдаленные регионы РФ, сообщил Дехтяренко.

"И таких примеров около 700", – подчеркнул он.

По состоянию на сейчас из них в суд передали 265 производств о коллаборационизме, в них фигурирует 268 подозреваемых, добавил спикер СБУ. В отношении 53 коллаборантов уже вынесены приговоры.

"В частности – недавний приговор жителю Луганской области, который передавал представителям российской оккупационной армии информацию о защищавших область подразделениях ВСУ. За свою помощь он хотел денег и должностей в оккупационной администрации, а взамен получил 12 лет заключения от украинских правоохранителей", – добавил Дехтяренко.

"Фигуранты сознательно и в большинстве случаев по собственной инициативе пошли на сотрудничество с врагом и наделись, что рашисты их отблагодарят", – резюмировал он.