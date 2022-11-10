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10 ноября, 2022
 
Новости

"Покойник оказался пророком". Гордон прокомментировал высказывание Стремоусова о Херсоне

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Гордон привел слова Стремоусова о ходе войны
Гордон привел слова Стремоусова о ходе войны
Фото: gordondmytro / Instagram

Украинский журналист Дмитрий Гордон на своей странице в Instagram 10 ноября опубликовал пост с цитатой погибшего в ДТП коллаборанта Кирилла Стремоусова.

"Пока я жив, Херсон не сдадим", – это высказывание Стремоусова обнародовал Гордон.

Журналист прокомментировал это заявление коллаборанта.

"Покойник оказался пророком", – отметил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину Стремоусов поддержал действия РФ и в марте участвовал в организации коллаборационистского "комитета спасения "За мир и порядок".

26 апреля оккупанты назначили его "заместителем председателя военно-гражданской администрации Херсонской области".

Стремоусов находится под санкциями США и Евросоюза. Офис генпрокурора 28 сентября объявил ему о подозрении в коллаборационизме.

Коллаборант был одним из организаторов проведения псевдореферендума о "присоединении" временно оккупированных территорий Херсонской области к России, "результаты" которого стали для Путина предлогом незаконно аннексировать украинские земли.

9 ноября ряд российских СМИ написали о гибели Стремоусова в ДТП. Позже об этом также заявил глава херсонских коллаборантов Владимир Сальдо. 10 ноября президент РФ Владимир Путин наградил орденом Мужества херсонского коллаборанта. В документе указано, что Стремоусов награжден посмертно.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу после доклада командующего объединенной группировкой российских войск в Украине Сергея Суровикина отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. По словам Суровикина, маневр российских войск "будет осуществлен в ближайшие сроки".

Залужный 10 ноября заявил, что ВСУ пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть "отвод" российских войск из Херсона и продолжат вести наступление в соответствии с собственным планом.

Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, Херсон, война, военные, журналисты, война России против Украины, Кирилл Стремоусов, коллаборационизм
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