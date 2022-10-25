"Надо, чтобы это видели все в Рашке". Гордон показал, как в РФ может выглядеть военная агитация. В сети отреагировали

"Кузькина мать зовет!" – такая надпись размещена вверху. В центре плаката – женщина с одутловатым лицом и без зубов. Она держит в руке листовку с изображением президента РФ Владимира Путина.

"Защитим нашу крысу!" – написано на листовке.

Гордон сопроводил пост собственным высказыванием.

"Все на защиту крысы!" – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрии * Гордон (@gordondmytro)

"Лучше и не скажешь", – заявила подписчица nadiapuriy.

"Надо, чтобы это видели все в Рашке. Но, скорее всего, не поймут", – отметила kseniyagolf.

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