Бульвар Шоубиз
 
25 октября, 2022
 
Новости

"Надо, чтобы это видели все в Рашке". Гордон показал, как в РФ может выглядеть военная агитация. В сети отреагировали

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Гордон: Все на защиту крысы!
Гордон: Все на защиту крысы!
Фото: gordondmytro / Instagram

Украинский журналист Дмитрий Гордон на своей странице в Instagram 25 октября разместил шарж на агитационный плакат в РФ.

"Кузькина мать зовет!" – такая надпись размещена вверху. В центре плаката – женщина с одутловатым лицом и без зубов. Она держит в руке листовку с изображением президента РФ Владимира Путина.

"Защитим нашу крысу!" – написано на листовке.

Гордон сопроводил пост собственным высказыванием.

"Все на защиту крысы!" – написал он.

"Лучше и не скажешь", – заявила подписчица nadiapuriy.

"Надо, чтобы это видели все в Рашке. Но, скорее всего, не поймут", – отметила kseniyagolf.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Гордон последовательно критикует российские власти, российских пропагандистов и называет Путина преступником и "Гитлером современности". "В моей стране никогда не было нацистов – нацисты пришли в мою страну", – заявил Гордон после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

6 апреля в РФ Гордона внесли в перечень организаций и физических лиц, которых считают причастными к экстремистской деятельности или терроризму.

19 июля стало известно, что МВД России объявило Гордона в розыск (за что именно, не указывалось), а 22 июля российские СМИ сообщили, что журналиста в России заочно арестовали.

Комментируя уголовное преследование в РФ, Гордон сказал, что он много лет последовательно борется против "кремлевской банды во главе с главным фашистом фашистского государства Путиным". Журналист напомнил, что РФ с 2014 года ведет войну с Украиной и "сеет вокруг смерть" и он рассказывает об этом своей многомиллионной аудитории. "Что касается того, что они меня в розыск объявили… Ну я с таким же успехом объявляю в розыск МВД России, – сказал Гордон. – Я чихать на них хотел, честно говоря. И пусть поцелуют меня в задницу".

2 сентября министерство юстиции России внесло Гордона в реестр "иностранных агентов". Супруга Гордона, главред издания "ГОРДОН" Алеся Бацман отреагировала на это. "Путину Гордон снится. Или он им бредит. Иначе объяснить непрекращающийся звездопад "мер" от "российской педерации" невозможно", – отметила Бацман.

Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, война, военные, агитация, война России против Украины, президент
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Начальник штаба "Азова" Кротевич: Перед выходом с "Азовстали" все офицеры взяли с собой лезвия под стельку. Если придется – вскрыться
  Начальник штаба "Азова" Кротевич: Перед выходом с "Азовстали" все офицеры взяли с собой лезвия под стельку. Если придется – вскрыться
Дмитрий ГОРДОН
  Геннадий Гудков: Иран явно нарывается на санкции, поставляя оружие России. Будем надеяться, что у них мозгов хватит не усугублять ситуацию
  Геннадий Гудков: Иран явно нарывается на санкции, поставляя оружие России. Будем надеяться, что у них мозгов хватит не усугублять ситуацию
Дмитрий ГОРДОН
  Леньо: Москали вели себя, как дикие животные – они ели собак. Мы находили много подвешенных трупов собак, с которых содрана кожа. Они ели котов
  Леньо: Москали вели себя, как дикие животные – они ели собак. Мы находили много подвешенных трупов собак, с которых содрана кожа. Они ели котов
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Проживающая в РФ украинская актриса Безрук рассказала, почему замалчивает нападение России на Украину
Проживающая в РФ украинская актриса Безрук рассказала, почему замалчивает нападение России на Украину
"Невероятная по эстетике и шарму женщина". Мейхер в юбке с огромным разрезом устроила фотосессию на улице
"Невероятная по эстетике и шарму женщина". Мейхер в юбке с огромным разрезом устроила фотосессию на улице
"Я не мог поверить в то, что встречаюсь с Джулией Робертс". Звезда сериала "Друзья" рассказал, как бросил голливудскую знаменитость
"Я не мог поверить в то, что встречаюсь с Джулией Робертс". Звезда сериала "Друзья" рассказал, как бросил голливудскую знаменитость
Ребрик: Знаете, как можно охарактеризовать нашу жизнь? Интервальная – успеть все между тревогами и отключениями света
Ребрик: Знаете, как можно охарактеризовать нашу жизнь? Интервальная – успеть все между тревогами и отключениями света
64-летняя Мадонна показала вблизи бюст и внутреннюю часть бедер в нижнем белье
64-летняя Мадонна показала вблизи бюст и внутреннюю часть бедер в нижнем белье
Тина Кароль показала 13-летнему сыну штаб-квартиру ООН и рассказала, о каком будущем для него мечтает
Тина Кароль показала 13-летнему сыну штаб-квартиру ООН и рассказала, о каком будущем для него мечтает
"Счастливая мамка охеревает". Настя Короткая показала свое состояние рядом с новорожденным сыном
"Счастливая мамка охеревает". Настя Короткая показала свое состояние рядом с новорожденным сыном
"Надо, чтобы это видели все в Рашке". Гордон показал, как в РФ может выглядеть военная агитация. В сети отреагировали
"Надо, чтобы это видели все в Рашке". Гордон показал, как в РФ может выглядеть военная агитация. В сети отреагировали
Чмерковский высказался о своих коллегах – защищающем Украину на фронте Дикусаре и Яме, который покинул Украину в первый день войны
Чмерковский высказался о своих коллегах – защищающем Украину на фронте Дикусаре и Яме, который покинул Украину в первый день войны
"Сильная женщина". Экс-жена Кличко опубликовала фото в декольтированном платье
"Сильная женщина". Экс-жена Кличко опубликовала фото в декольтированном платье
"Ты мой навсегда!" Каминская рассказала о чувствах к Дикусару
"Ты мой – навсегда!" Каминская рассказала о чувствах к Дикусару
Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак в глубоком декольте наклонилась перед камерой
Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак в глубоком декольте наклонилась перед камерой
Пирог из сала и ржаного хлеба. Рецепт без выпекания от эксперта
Пирог из сала и ржаного хлеба. Рецепт без выпекания от эксперта
"Да, детка! Что за горячая кошка!" Рианна перед камерой натянула микротрусы на тонких поворозках
"Да, детка! Что за горячая кошка!" Рианна перед камерой натянула микротрусы на тонких поворозках
"Я лежала, как маленькое поленце". 27-летняя Grosu рассказала о своем здоровье впервые после операции
"Я лежала, как маленькое поленце". 27-летняя Grosu рассказала о своем здоровье впервые после операции
"Скучаю по тебе". 32-летняя Миша Романова снялась в салоне авто в объятиях мужчины
"Скучаю по тебе". 32-летняя Миша Романова снялась в салоне авто в объятиях мужчины
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 