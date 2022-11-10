"Большой удар". В Минобороны рассказали, что после деоккупации Херсона ВСУ возьмут под огневой контроль дороги в Крым, используемые РФ для снабжения войск

Об этом 10 ноября в комментарии Financial Times сообщил советник Минобороны Украины Сергей Кузан.
По его словам, территория Херсонской области, расположенная на правом берегу Днепра, "стратегически важна с военной точки зрения, так как дает нам [ВСУ] огневой контроль над дорогами из Крыма, которые россияне используют в качестве путей снабжения".
Это, как отметил Кузан, будет "очень большой удар по российским силам".
Херсонская область связывает материковую Украину с временно оккупированным Россией полуостровом Крым, а Херсон находится примерно в 100 км от узкого перешейка, по которому оккупанты перевозят боеприпасы с крупных баз на полуострове.
В результате деоккупации Херсона три важные дороги, а также ряд российских логистических объектов и складов боеприпасов окажутся в пределах досягаемости для вооружения ВСУ, подчеркнула Financial Times.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов.
25 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области.
Российские войска частично покинули Херсон, но там остались подразделения, которые будут держать оборону при наступлении ВСУ, сообщила 7 ноября глава пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу после доклада командующего объединенной группировкой российских войск в Украине Сергея Суровикина отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. По словам Суровикина, маневр российских войск "будет осуществлен в ближайшие сроки".
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 10 ноября заявил, что ВСУ пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть "отвод" российских войск из Херсона и продолжат вести наступление в соответствии с собственным планом.