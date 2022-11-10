"Большой удар". В Минобороны рассказали, что после деоккупации Херсона ВСУ возьмут под огневой контроль дороги в Крым, используемые РФ для снабжения войск

В результате деоккупации Херсона три важные дороги из Крыма окажутся в пределах досягаемости для вооружения ВСУ, отметили СМИ Фото: EPA

Об этом 10 ноября в комментарии Financial Times сообщил советник Минобороны Украины Сергей Кузан.

По его словам, территория Херсонской области, расположенная на правом берегу Днепра, "стратегически важна с военной точки зрения, так как дает нам [ВСУ] огневой контроль над дорогами из Крыма, которые россияне используют в качестве путей снабжения".

Это, как отметил Кузан, будет "очень большой удар по российским силам".

Херсонская область связывает материковую Украину с временно оккупированным Россией полуостровом Крым, а Херсон находится примерно в 100 км от узкого перешейка, по которому оккупанты перевозят боеприпасы с крупных баз на полуострове.

В результате деоккупации Херсона три важные дороги, а также ряд российских логистических объектов и складов боеприпасов окажутся в пределах досягаемости для вооружения ВСУ, подчеркнула Financial Times.

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