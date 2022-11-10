ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Большой удар". В Минобороны рассказали, что после деоккупации Херсона ВСУ возьмут под огневой контроль дороги в Крым, используемые РФ для снабжения войск

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В результате деоккупации Херсона три важные дороги из Крыма окажутся в пределах досягаемости для вооружения ВСУ, отметили СМИ
В результате деоккупации Херсона три важные дороги из Крыма окажутся в пределах досягаемости для вооружения ВСУ, отметили СМИ
Фото: EPA

Деоккупация Херсона и правобережья Херсонской области (от реки Днепр) создаст угрозу важнейшему маршруту снабжения российских оккупантов в войне против Украины.

Об этом 10 ноября в комментарии Financial Times сообщил советник Минобороны Украины Сергей Кузан.

По его словам, территория Херсонской области, расположенная на правом берегу Днепра, "стратегически важна с военной точки зрения, так как дает нам [ВСУ] огневой контроль над дорогами из Крыма, которые россияне используют в качестве путей снабжения".

Это, как отметил Кузан, будет "очень большой удар по российским силам".

Херсонская область связывает материковую Украину с временно оккупированным Россией полуостровом Крым, а Херсон находится примерно в 100 км от узкого перешейка, по которому оккупанты перевозят боеприпасы с крупных баз на полуострове.

В результате деоккупации Херсона три важные дороги, а также ряд российских логистических объектов и складов боеприпасов окажутся в пределах досягаемости для вооружения ВСУ, подчеркнула Financial Times.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов.

25 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Российские войска частично покинули Херсон, но там остались подразделения, которые будут держать оборону при наступлении ВСУ, сообщила 7 ноября глава пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу после доклада командующего объединенной группировкой российских войск в Украине Сергея Суровикина отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. По словам Суровикина, маневр российских войск "будет осуществлен в ближайшие сроки".

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 10 ноября заявил, что ВСУ пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть "отвод" российских войск из Херсона и продолжат вести наступление в соответствии с собственным планом.

Теги: Россия, Крым, Украина, Херсон, Херсонская область, вооружение, угрозы, маршрут, Минобороны, советник, ВСУ, война России против Украины, берег, река Днепр, деоккупация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "У этих клопов нет ничего святого". В сети обсуждают новую басню Назарова
  "У этих клопов нет ничего святого". В сети обсуждают новую басню Назарова
"Вот такой я человек". 20-летняя дочь Немцова объяснила, зачем вышла замуж во второй раз
"Вот такой я человек". 20-летняя дочь Немцова объяснила, зачем вышла замуж во второй раз
"Типа девственница в 64, я хохочу". 50 Cent снова высмеял Мадонну
"Типа девственница в 64, я хохочу". 50 Cent снова высмеял Мадонну
"Никогда не переставай бороться за то, что любишь". Андрей Шевченко поздравил сына с 16-летием
"Никогда не переставай бороться за то, что любишь". Андрей Шевченко поздравил сына с 16-летием
С откровенным декольте и в коротком платье. Внучка Ротару прогулялась по Манхэттену
С откровенным декольте и в коротком платье. Внучка Ротару прогулялась по Манхэттену
Никитюк снялась в миниатюрных трусах
Никитюк снялась в миниатюрных трусах
"Сотрем в порошок монстра". Денисенко стихами будет собирать деньги, чтобы обогреть мужа
"Сотрем в порошок монстра". Денисенко стихами будет собирать деньги, чтобы обогреть мужа
"Огонь! А пуговица не застегивается!" 40-летняя Мейхер засветила глубокое декольте
"Огонь! А пуговица не застегивается!" 40-летняя Мейхер засветила глубокое декольте
"Покойник оказался пророком". Гордон прокомментировал высказывание Стремоусова о Херсоне
"Покойник оказался пророком". Гордон прокомментировал высказывание Стремоусова о Херсоне
"Наконец-то кто-то без ботокса и филеров". В сети обсуждают новый выход звезды "Секса в большом городе"
"Наконец-то кто-то без ботокса и филеров". В сети обсуждают новый выход звезды "Секса в большом городе"
49-летняя Клум и ее 33-летний муж поцеловались, не сводя глаз с камеры. Фото
49-летняя Клум и ее 33-летний муж поцеловались, не сводя глаз с камеры. Фото
Никитюк показала, как позировала в Киеве ночью на мосту. Фото
Никитюк показала, как позировала в Киеве ночью на мосту. Фото
"Она сошла с ума. Позор". В сети раскритиковали 63-летнюю Мадонну, которая облизала собачью миску
"Она сошла с ума. Позор". В сети раскритиковали 63-летнюю Мадонну, которая облизала собачью миску
Loboda показала, как выглядит после гастролей по США
Loboda показала, как выглядит после гастролей по США
"Жизнь продолжается". Tarabarova ждет третьего ребенка
"Жизнь продолжается". Tarabarova ждет третьего ребенка
Жена Тигипко рассказала, как одноклассники их сына отреагировали, когда узнали, кто его отец
Жена Тигипко рассказала, как одноклассники их сына отреагировали, когда узнали, кто его отец
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Предатели должны отдыхать в кацапстане". В сети раскритиковали фото Лорак с дочкой из Испании (152234)
2
"А что врачи говорят?" В сети высмеяли 55-летнего Киркорова, который вышел на сцену в прозрачном комбинезоне. Видео (92561)
3
"Была курточка расстегнута, он подошел, застегнул. Сказал: "Холодно". 35-летняя жена 48-летнего Арестовича рассказала, как начинался их роман (77503)
4
"О боже", "Видимо, она вообще с катушек слетела". В сети обсуждают Каминскую, спевшую "Червону руту" с неприличным словом (61509)
5
"Я всегда думала, что она гонит". Актриса Тышкевич рассказала о пророссийской позиции Байрак (56662)
6
"Покойник оказался пророком". Гордон прокомментировал высказывание Стремоусова о Херсоне (53657)
7
"Она позволяла себе неприличные вещи". Звезда "Спокойной ночи, малыши" раскритиковала Пугачеву (49042)
8
48-летняя Наталья Егорова снялась в полный рост в широких подвернутых джинсах и пуловере с глубоким вырезом (48728)
 
 
 
 