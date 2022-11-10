В Херсоне наблюдают движение военной техники РФ, оккупанты вывозят также угнанные автомобили – глава ГВА

Оккупанты "будто выходят, будто блокпостов нет, а все-таки в городе их присутствие ощущается", отметила Луговая Фото: EPA (архив)

Об этом 10 ноября на брифинге, который транслировался в Facebook Херсонского горсовета, сообщила глава городской военной администрации (ГВА) Херсона Галина Луговая.

"Ситуация напряженная, сложная. Отсутствует интернет… Оккупационные власти сделали все, чтобы интернета не было в городе. Никто не выходит на связь со вчерашнего вечера... Поэтому владею информацией, которая была на вчерашний день. Как сообщили жители, вчера вечером наблюдался вывоз техники. Шли КАМАЗы оккупантов, шла часть тяжелой техники и часть угнанных у наших жителей автомобилей. Они выходили из Снигиревки в сторону Антоновского моста. Было большое скопление, каждые 100 метров шли такие же колонны", – рассказала Луговая.

По ее словам, оккупанты "будто выходят, будто блокпостов нет, а все-таки в городе их присутствие ощущается"

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