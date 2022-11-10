В Херсоне наблюдают движение военной техники РФ, оккупанты вывозят также угнанные автомобили – глава ГВА

Об этом 10 ноября на брифинге, который транслировался в Facebook Херсонского горсовета, сообщила глава городской военной администрации (ГВА) Херсона Галина Луговая.
"Ситуация напряженная, сложная. Отсутствует интернет… Оккупационные власти сделали все, чтобы интернета не было в городе. Никто не выходит на связь со вчерашнего вечера... Поэтому владею информацией, которая была на вчерашний день. Как сообщили жители, вчера вечером наблюдался вывоз техники. Шли КАМАЗы оккупантов, шла часть тяжелой техники и часть угнанных у наших жителей автомобилей. Они выходили из Снигиревки в сторону Антоновского моста. Было большое скопление, каждые 100 метров шли такие же колонны", – рассказала Луговая.
По ее словам, оккупанты "будто выходят, будто блокпостов нет, а все-таки в городе их присутствие ощущается"
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов.
25 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области.
Российские войска частично покинули Херсон, но там остались подразделения, которые будут держать оборону при наступлении ВСУ, сообщила 7 ноября глава пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу после доклада командующего объединенной группировкой российских войск в Украине Сергея Суровикина отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. По словам Суровикина, маневр российских войск "будет осуществлен в ближайшие сроки".
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 10 ноября заявил, что ВСУ пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть "отвод" российских войск из Херсона и продолжат вести наступление в соответствии с собственным планом.