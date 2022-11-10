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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области оккупанты убивают мирных жителей и грабят дома – полиция

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Российские военные мародерят и разрушают дома
Российские военные мародерят и разрушают дома
Фото: Національна поліція України / Telegram

В Херсонской области оккупанты ведут обстрелы вдоль всей линии фронта, фиксируются убийства гражданских и разрушения. Об этом Национальная полиция сообщает в Telegram 10 ноября.

В полицию поступило заявление от жительницы Николаевской области о том, что возле Дарьевского моста в Херсонском районе российские военнослужащие расстреляли ее 56-летнего отца и завладели его автомобилем Chery Tiggo.

Жители села Каиры Каховского района сообщили полиции, что на остановке общественного транспорта российские военные расстреляли местного жителя.

В период оккупации поселка городского типа Великая Александровка российские военные ограбили помещение автошколы и уничтожили имущество, которое им не удалось вывезти.

Из временно оккупированного Херсона (от жителей микрорайона Таврический) поступают сообщения о фактах мародерства российских военных, которые выбивают двери в квартиры и вывозят все имущество – бытовую и компьютерную технику, плазменные телевизоры, холодильники, стиральные машины, одежду.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области.

25 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Российские войска частично покинули Херсон, но там остались подразделения, которые будут держать оборону при наступлении ВСУ, сообщила 7 ноября глава пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу после доклада командующего объединенной группировкой российских войск в Украине Сергея Суровикина отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. По словам Суровикина, маневр российских войск "будет осуществлен в ближайшие сроки".

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный 10 ноября заявил, что ВСУ пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть "отвод" российских войск из Херсона и продолжат вести наступление в соответствии с собственным планом.

Теги: Херсон, убийство, полиция, Херсонская область, российская агрессия, мародеры, война России против Украины, российские оккупанты
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