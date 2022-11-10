В Херсонской области оккупанты убивают мирных жителей и грабят дома – полиция

В полицию поступило заявление от жительницы Николаевской области о том, что возле Дарьевского моста в Херсонском районе российские военнослужащие расстреляли ее 56-летнего отца и завладели его автомобилем Chery Tiggo.

Жители села Каиры Каховского района сообщили полиции, что на остановке общественного транспорта российские военные расстреляли местного жителя.

В период оккупации поселка городского типа Великая Александровка российские военные ограбили помещение автошколы и уничтожили имущество, которое им не удалось вывезти.

Из временно оккупированного Херсона (от жителей микрорайона Таврический) поступают сообщения о фактах мародерства российских военных, которые выбивают двери в квартиры и вывозят все имущество – бытовую и компьютерную технику, плазменные телевизоры, холодильники, стиральные машины, одежду.