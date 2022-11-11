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ВОЙНА В УКРАИНЕ

России понадобится не менее недели, чтобы вывести войска из Херсона – Резников

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Резников отметил, что войска, которые РФ стянула в Херсон, "не так просто вывести за день или два"
Резников отметил, что войска, которые РФ стянула в Херсон, "не так просто вывести за день или два"
Фото: ЕРА

Россия сосредоточила в Херсонской области около 40 тыс. военнослужащих в Херсонской области, российские силы, несмотря на заявления об отступлении, все еще есть в областном центре, вокруг него и в целом на оккупированных территориях области на правом берегу Днепра.

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью Reuters, которое вышло 10 ноября. 

Он сказал, что "не так просто вывести эти войска из Херсона за один день или два дня". По оценке Резникова, на вывод войск из Херсона России потребуется не менее недели. 

Министр подчеркнул, что действия РФ трудно предугадать и Украина сосредоточена на своем плане.

По его предположению, после вывода войск из Херсона РФ может усилить свои подразделения в Запорожской области. 

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. К 24 октября украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов. За период с 1 октября до 10 ноября украинские войска восстановили контроль над 41 населенным пунктом на херсонском направлении, причем над 12 из них – за последние сутки. 

25 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области. Российские войска частично покинули Херсон, но там остались подразделения, которые будут держать оборону при наступлении ВСУ, проинформировала 7 ноября спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. Она допустила, что войска РФ могут готовить ловушку для украинских защитников в Херсоне. 

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу после доклада командующего объединенной группировкой российских войск в Украине Сергея Суровикина отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. По словам Суровикина, маневр российских войск "будет осуществлен в ближайшие сроки".

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 10 ноября заявил, что ВСУ пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть "отвод" российских войск из Херсона и продолжат вести наступление в соответствии с собственным планом.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Херсон, Херсонская область, Алексей Резников, ВСУ, война России против Украины, войска
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