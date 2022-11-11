России понадобится не менее недели, чтобы вывести войска из Херсона – Резников

Резников отметил, что войска, которые РФ стянула в Херсон, "не так просто вывести за день или два" Фото: ЕРА

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью Reuters, которое вышло 10 ноября.

Он сказал, что "не так просто вывести эти войска из Херсона за один день или два дня". По оценке Резникова, на вывод войск из Херсона России потребуется не менее недели.

Министр подчеркнул, что действия РФ трудно предугадать и Украина сосредоточена на своем плане.

По его предположению, после вывода войск из Херсона РФ может усилить свои подразделения в Запорожской области.