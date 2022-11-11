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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Генштабе ВСУ назвали 12 населенных пунктов, которые освободили 9 ноября на херсонском направлении

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В Генштабе подчеркнули, что наступательные действия на херсонском направлении продолжаются
В Генштабе подчеркнули, что наступательные действия на херсонском направлении продолжаются
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

9 ноября украинские военные освободили 12 населенных пунктов на херсонском направлении. Об этом 11 ноября в Facebook сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

"Силы обороны продолжают освобождение украинских земель. В ходе успешных наступательных действий наших войск на херсонском направлении 9 ноября этого года были освобождены 12 населенных пунктов: Дудчаны, Пятихатки, Борозенское, Садок, Безводное, Ищенка, Костромка, Краснолюбецк, Калиновское, Бобровый Кут, Безымянное и Благодатное", – говорится в сообщении.

В Генштабе подчеркнули, что наступательные действия на херсонском направлении продолжаются.

"Поэтому из соображений безопасности операции официальное обнародование результатов будет позже", – уточнили в ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid035CN9vvVG4jnbGJUB6wJxaaAN91VaB78JZzbxnBa2HofZ5a3ZpAgZA9k4tjrRZoJrl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

29 августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов.

В Херсонском облсовете заявляли, что российские оккупанты начали убегать из Херсона. Однако глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что на самом деле оккупанты проводят информационную операцию, а сами готовят город к обороне.

25 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, в село Львово перебрасывают военнослужащих из числа мобилизованных граждан.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу после доклада командующего объединенной группировкой российских войск в Украине Сергея Суровикина отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. По словам Суровикина, маневр российских войск "будет осуществлен в ближайшие сроки".

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 10 ноября заявил, что ВСУ пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть "отвод" российских войск из Херсона и продолжат вести наступление в соответствии с собственным планом. По его данным, с 1 октября украинские войска восстановили контроль над 41 населенным пунктом на херсонском направлении.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, Херсонская область, ВСУ, война России против Украины, российские оккупанты, деоккупация, контрнаступление
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