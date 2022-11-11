В Генштабе ВСУ назвали 12 населенных пунктов, которые освободили 9 ноября на херсонском направлении

В Генштабе подчеркнули, что наступательные действия на херсонском направлении продолжаются Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Силы обороны продолжают освобождение украинских земель. В ходе успешных наступательных действий наших войск на херсонском направлении 9 ноября этого года были освобождены 12 населенных пунктов: Дудчаны, Пятихатки, Борозенское, Садок, Безводное, Ищенка, Костромка, Краснолюбецк, Калиновское, Бобровый Кут, Безымянное и Благодатное", – говорится в сообщении.

В Генштабе подчеркнули, что наступательные действия на херсонском направлении продолжаются.

"Поэтому из соображений безопасности операции официальное обнародование результатов будет позже", – уточнили в ВСУ.

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