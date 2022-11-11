Минобороны РФ объявило, что российская армия завершила отступление из Херсона

В сводке утверждается, что в 5.00 по московскому времени (4.00 по Киеву) на херсонском направлении была "завершена переброска подразделений российских войск на левый берег реки Днепр".
Оккупанты заявляют, что "ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено", а "потерь личного состава, вооружения, военной техники и материальных средств российской группировки войск не допущено".
При этом глава Николаевской областной государственной военной администрации Виталий Ким сообщал, что РФ, отступая с правого берега, "отправляет очередной пакет ленд-лиза для нас".
Силы обороны Украины "всю ночь били по отступающим российским колоннам и продвигались вперед", рассказал утром 11 ноября советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу после доклада командующего объединенной группировкой российских войск в Украине Сергея Суровикина отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. По словам Суровикина, маневр российских войск "будет осуществлен в ближайшие сроки".
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 10 ноября заявил, что ВСУ пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть "отвод" российских войск из Херсона и продолжат вести наступление в соответствии с собственным планом.
Министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что для вывода группировки, которую РФ стянула в Херсон, нужно не менее недели. По информации украинской разведки на 10 ноября, на правом берегу оставалось примерно 20 тыс. российских военнослужащих.
11 ноября в ОК "Юг" сообщили, что оккупанты под Херсоном ищут пригодные для форсирования Днепра плавсредства и пытаются спастись бегством.