Минобороны РФ объявило, что российская армия завершила отступление из Херсона

Суровикин и Шойгу объявили об отступлении РФ из Херсона 9 ноября Фото: ЕРА

В сводке утверждается, что в 5.00 по московскому времени (4.00 по Киеву) на херсонском направлении была "завершена переброска подразделений российских войск на левый берег реки Днепр".

Оккупанты заявляют, что "ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено", а "потерь личного состава, вооружения, военной техники и материальных средств российской группировки войск не допущено".

При этом глава Николаевской областной государственной военной администрации Виталий Ким сообщал, что РФ, отступая с правого берега, "отправляет очередной пакет ленд-лиза для нас".

Силы обороны Украины "всю ночь били по отступающим российским колоннам и продвигались вперед", рассказал утром 11 ноября советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.