Ермак: Российская армия покидает поле боя в режиме триатлона – бег с препятствиями, прыжки в ширину, плавание

"Очередной ответ слабых российских неудачников – удары по гражданским объектам. А что на поле боя? А там позорная попытка бегства. Неудачники, вы будете отвечать за все. Время играет против вас", – написал Ермак.
То, как именно выглядит бегство россиян, Ермак описал в Twitter.
"Российская армия покидает поле боя в режиме триатлона: бег с препятствиями, прыжки в ширину, плавание", – заметил глава ОП.
Російська армія покидає поле бою в режимі тріатлону: біг з перешкодами, стрибки в ширину, плавання.— Andriy Yermak (@AndriyYermak) November 11, 2022
Он обратил внимание, что "пешком" пытается сбежать от ВСУ "вторая армия мира".
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. К 24 октября украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов. За период с 1 октября до 10 ноября украинские войска восстановили контроль над 41 населенным пунктом на херсонском направлении, причем над 12 из них – за последние сутки.
25 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области. Российские войска частично покинули Херсон, но там остались подразделения, которые будут держать оборону при наступлении ВСУ, проинформировала 7 ноября спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. Она допустила, что войска РФ могут готовить ловушку для украинских защитников в Херсоне.
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу после доклада командующего объединенной группировкой российских войск в Украине Сергея Суровикина отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. По словам Суровикина, маневр российских войск "будет осуществлен в ближайшие сроки".
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 10 ноября заявил, что ВСУ пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть "отвод" российских войск из Херсона и продолжат вести наступление в соответствии с собственным планом. По его данным, с 1 октября украинские войска восстановили контроль над 41 населенным пунктом на херсонском направлении.
Министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что для вывода группировки, которую РФ стянула в Херсон, нужно не менее недели.
Оперативное командование "Юг" 11 ноября сообщало, что оккупанты под Херсоном ищут пригодные для форсирования Днепра плавсредства и пытаются спастись бегством.