Ермак: Российская армия покидает поле боя в режиме триатлона – бег с препятствиями, прыжки в ширину, плавание

"Очередной ответ слабых российских неудачников – удары по гражданским объектам. А что на поле боя? А там позорная попытка бегства. Неудачники, вы будете отвечать за все. Время играет против вас", – написал Ермак.

То, как именно выглядит бегство россиян, Ермак описал в Twitter.

"Российская армия покидает поле боя в режиме триатлона: бег с препятствиями, прыжки в ширину, плавание", – заметил глава ОП.

Російська армія покидає поле бою в режимі тріатлону: біг з перешкодами, стрибки в ширину, плавання. — Andriy Yermak (@AndriyYermak) November 11, 2022

Он обратил внимание, что "пешком" пытается сбежать от ВСУ "вторая армия мира".