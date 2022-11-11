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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсоне оккупанты взорвали ТЭЦ, облэнерго и водоканал. Город без света и воды – депутат горсовета

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Российские оккупанты при отступлении пытаются нанести максимальный ущерб гражданской инфраструктуре Херсона
Российские оккупанты при отступлении пытаются нанести максимальный ущерб гражданской инфраструктуре Херсона
Фото: EPA

Российские войска при отходе из Херсона взорвали объекты критической, энергетической инфраструктуры и водоканала. В связи с этим город остался без света и воды.

Об этом депутат Херсонского горсовета Юрий Стельмашенко рассказал 11 ноября в эфире национального телемарафона, который транслировал в YouTube телеканал "Рада", его цитирует информагентство "РБК-Украина".

"ТЭЦ тоже взорвали. ТЭЦ, облэнерго и водоканал. То есть сейчас, после прихода украинских сил, нужны очень серьезные стабилизационные мероприятия по обеспечению таких первоочередных нужд", – рассказал он.

10 ноября херсонские СМИ сообщали, что российские захватчики подорвали в городе котельные и телецентр.

Утром 11 ноября стало известно о подрыве оккупантами при отступлении мостов через Днепр. В частности, обрушилась часть Антоновского моста.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. К 24 октября украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов. За период с 1 октября до 10 ноября украинские войска восстановили контроль над 41 населенным пунктом на херсонском направлении, причем над 12 из них – за последние сутки. 

25 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области. Российские войска частично покинули Херсон, но там остались подразделения, которые будут держать оборону при наступлении ВСУ, проинформировала 7 ноября спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. Она допустила, что войска РФ могут готовить ловушку для украинских защитников в Херсоне. 

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу после доклада командующего объединенной группировкой российских войск в Украине Сергея Суровикина отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. По словам Суровикина, маневр российских войск "будет осуществлен в ближайшие сроки".

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 10 ноября заявил, что ВСУ пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть "отвод" российских войск из Херсона и продолжат вести наступление в соответствии с собственным планом. По его данным, с 1 октября украинские войска восстановили контроль над 41 населенным пунктом на херсонском направлении.

Министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что для вывода группировки, которую РФ стянула в Херсон, нужно не менее недели.

Оперативное командование "Юг" 11 ноября сообщало, что оккупанты под Херсоном ищут пригодные для форсирования Днепра плавсредства и пытаются спастись бегством.

Теги: Россия, Украина, Херсон, Херсонская область, водоснабжение, электроснабжение, ТЭЦ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, инфраструктура, теплоснабжение, российские оккупанты
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