Оккупанты заминировали дороги в Херсонской области, зафиксированы случаи подрыва мирных жителей – Генштаб ВСУ

"В Тягинке и Казацком оккупанты заминировали дороги и элементы инфраструктуры, есть факты подрывов гражданского населения", – говорится в сообщении.
По данным Генштаба, российские захватчики продолжают грабить населенные пункты, из которых отступают. Враг также пытается максимально повредить линии электропередачи и другие элементы транспортной и критической инфраструктуры Херсонской области.
"Продолжается принудительное выселение местных жителей из отдельных населенных пунктов на временно занятых противником территориях Херсонской области. В поселке Зеленовка противник запретил жителям какие-либо перемещения по населенному пункту и осуществляет дооборудование системы оборонных рубежей", – отметили в Генштабе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.
29 августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов.
В Херсонском облсовете заявляли, что российские оккупанты начали убегать из Херсона. Однако глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что на самом деле оккупанты проводят информационную операцию, а сами готовят город к обороне.
25 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, в село Львово перебрасывают военнослужащих из числа мобилизованных граждан.
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу после доклада командующего объединенной группировкой российских войск в Украине Сергея Суровикина отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. По словам Суровикина, маневр российских войск "будет осуществлен в ближайшие сроки".
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 10 ноября заявил, что ВСУ пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть "отвод" российских войск из Херсона и продолжат вести наступление в соответствии с собственным планом. По его данным, с 1 октября украинские войска восстановили контроль над 41 населенным пунктом на херсонском направлении.