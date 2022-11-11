Оккупанты заминировали дороги в Херсонской области, зафиксированы случаи подрыва мирных жителей – Генштаб ВСУ

По данным Генштаба, российские захватчики продолжают грабить населенные пункты, из которых отступают Фото: ЕРА

"В Тягинке и Казацком оккупанты заминировали дороги и элементы инфраструктуры, есть факты подрывов гражданского населения", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, российские захватчики продолжают грабить населенные пункты, из которых отступают. Враг также пытается максимально повредить линии электропередачи и другие элементы транспортной и критической инфраструктуры Херсонской области.

"Продолжается принудительное выселение местных жителей из отдельных населенных пунктов на временно занятых противником территориях Херсонской области. В поселке Зеленовка противник запретил жителям какие-либо перемещения по населенному пункту и осуществляет дооборудование системы оборонных рубежей", – отметили в Генштабе.

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