Антоновский мост частично разрушен, в нем обвалились несколько пролетов. Фото, видео

Так мост выглядит сейчас, рассказали изданию местные жители.

Еще несколько фотографий, на которых видно, что конструкции обрушились, опубликовало местное издание "Мост". В сети распространяются снимки моста и с других ракурсов.

Российский пропагандист Александр Коц обнародовал видео, снятое с левого берега Днепра. Он говорит, что взорваны два пролета моста.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко считает, что оккупанты сами взорвали мост, чтобы замедлить продвижение ВСУ.

"А теперь мирные украинцы не могут попасть к себе домой на другой берег", – подчеркнул он.

Еще одно видео, снятое пропагандистами на мосту, запостил украинский блогер Игорь Лаченков.

Контекст:

Антоновский мост, расположенный между Херсоном и Олешками, имеет стратегическое значение. В первые дни войны за него шли ожесточенные бои, украинские защитники были вынуждены отступить, но не взорвали объект. В британской разведке считают, что этот мост был ключевой уязвимостью для российских сил. Это один из двух пунктов пересечения дорог через Днепр, по которым Россия могла снабжать или отводить свои войска на территорию, которую она оккупировала к западу от реки.

Летом Вооруженные силы Украины вывели из строя несколько мостов в Херсонской области, которые российские оккупанты использовали для пополнения снабжения, в том числе поврежден был Антоновский мост. 7 сентября коллаборанты в Херсонской области признали, что прекратили попытки восстановить Антоновский мост.

В середине октября оккупационная администрация заявила об "эвакуации из Херсонской области" в регионы России в преддверии наступления ВСУ. Рядом с Антоновским мостом была организована паромная переправа, по которой вывозят жителей Херсона и других правобережных районов области на левый берег.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу после доклада командующего объединенной группировкой российских войск в Украине Сергея Суровикина отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. По словам Суровикина, маневр российских войск "будет осуществлен в ближайшие сроки".

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 10 ноября заявил, что ВСУ пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть "отвод" российских войск из Херсона и продолжат вести наступление в соответствии с собственным планом. Министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что для вывода группировки, которую РФ стянула в Херсон, нужно не менее недели. По информации украинской разведки на 10 ноября, на правом берегу оставалось примерно 20 тыс. российских военнослужащих.

11 ноября в ОК "Юг" сообщили, что оккупанты под Херсоном ищут пригодные для форсирования Днепра плавсредства и пытаются спастись бегством.