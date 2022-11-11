На правом берегу Днепра в Херсонской области остается более половины войск оккупантов – ГУР МО Украины

По данным разведки, большая часть российской группировки все еще не покинула Херсон и правый берег Днепра Фото: EPA

По оценке Скибицкого, более половины российских войск, дислоцированных на правом берегу, все еще находились там. Сначала россияне переместили мирных жителей, затем военных, не участвовавших в активных боевых действиях, логистике и снабжении. Сейчас, по словам Скибицкого, уходят только отдельные боевые части.

"Самая последняя информация, которой мы располагаем, 4-я тактическая военная база якобы переведена на левый берег. Остальные все еще там, сражаются, ведут боевые действия с целью обеспечить прикрытие для ухода других", – сказал представитель ГУР МО.

По словам Скибицкого, россияне отступают от своей второй линии обороны, на которую их оттеснили украинские войска в начале октября. Но они выстроили линию обороны вокруг Херсона, и, по его словам, "время покажет", решат ли они все же оборонять город.

Представитель ГУР МО полагает, что российские войска отступят на восточный берег реки и займут оборонительные позиции, чтобы защитить Крым. Перед отступлением захватчики заминировали местность, добавил он.

Скибицкий предполагает, что отход с правого берега Херсона высвободит силы ВС РФ, которые затем будут переброшены на фронт на Донбассе. Он исключил, что в настоящее время у россиян есть возможность развернуть новое наступление, например, из Белоруси.

"Им необходимо добраться до административных границ Донецкой области. Им нужно выполнить хотя бы одну из своих задач", – предположил Скибицкий, добавив, что приоритетом для россиян остается захват Донецкой области.