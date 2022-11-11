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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На правом берегу Днепра в Херсонской области остается более половины войск оккупантов – ГУР МО Украины

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По данным разведки, большая часть российской группировки все еще не покинула Херсон и правый берег Днепра
По данным разведки, большая часть российской группировки все еще не покинула Херсон и правый берег Днепра
Фото: EPA

Большая часть российских военных, размещенных на правом берегу Днепра в Херсонской области, все еще остается там, общее количество оккупантов ранее оценивалось примерно в 20 тыс. человек. Об этом представитель Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины Вадим Скибицкий сообщил в комментарии The Guardian, опубликованном 10 ноября.

По оценке Скибицкого, более половины российских войск, дислоцированных на правом берегу, все еще находились там. Сначала россияне переместили мирных жителей, затем военных, не участвовавших в активных боевых действиях, логистике и снабжении. Сейчас, по словам Скибицкого, уходят только отдельные боевые части.

"Самая последняя информация, которой мы располагаем, 4-я тактическая военная база якобы переведена на левый берег. Остальные все еще там, сражаются, ведут боевые действия с целью обеспечить прикрытие для ухода других", – сказал представитель ГУР МО.

По словам Скибицкого, россияне отступают от своей второй линии обороны, на которую их оттеснили украинские войска в начале октября. Но они выстроили линию обороны вокруг Херсона, и, по его словам, "время покажет", решат ли они все же оборонять город.

Представитель ГУР МО полагает, что российские войска отступят на восточный берег реки и займут оборонительные позиции, чтобы защитить Крым. Перед отступлением захватчики заминировали местность, добавил он.

Скибицкий предполагает, что отход с правого берега Херсона высвободит силы ВС РФ, которые затем будут переброшены на фронт на Донбассе. Он исключил, что в настоящее время у россиян есть возможность развернуть новое наступление, например, из Белоруси.

"Им необходимо добраться до административных границ Донецкой области. Им нужно выполнить хотя бы одну из своих задач", – предположил Скибицкий, добавив, что приоритетом для россиян остается захват Донецкой области.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. К 24 октября украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов. За период с 1 октября до 10 ноября украинские войска восстановили контроль над 41 населенным пунктом на херсонском направлении, причем над 12 из них – за последние сутки. 

25 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области. Российские войска частично покинули Херсон, но там остались подразделения, которые будут держать оборону при наступлении ВСУ, проинформировала 7 ноября спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. Она допустила, что войска РФ могут готовить ловушку для украинских защитников в Херсоне. 

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу после доклада командующего объединенной группировкой российских войск в Украине Сергея Суровикина отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. По словам Суровикина, маневр российских войск "будет осуществлен в ближайшие сроки".

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 10 ноября заявил, что ВСУ пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть "отвод" российских войск из Херсона и продолжат вести наступление в соответствии с собственным планом. По его данным, с 1 октября украинские войска восстановили контроль над 41 населенным пунктом на херсонском направлении.

Министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что для вывода группировки, которую РФ стянула в Херсон, нужно не менее недели.

Оперативное командование "Юг" 11 ноября сообщало, что оккупанты под Херсоном ищут пригодные для форсирования Днепра плавсредства и пытаются спастись бегством.

Теги: Россия, Украина, Херсон, оккупация, Херсонская область, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Вадим Скибицкий, река Днепр, ГУР Минобороны Украины, российские оккупанты, деоккупация, контрнаступление
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