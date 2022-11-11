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Путин не будет обращаться к участникам саммита G20 по видеосвязи, а лично не поедет из-за графика, "требующего" оставаться в РФ – Кремль

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По словам Пескова, Путин (на фото) не примет участия в саммите G20 ни очно, ни онлайн
По словам Пескова, Путин (на фото) не примет участия в саммите G20 ни очно, ни онлайн
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин не намерен принимать участия в саммите G20 лично, это связано с его графиком, заявил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков 11 ноября, его цитирует "РИА Новости".

По словам Пескова, Путин также не будет участвовать в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет в Таиланде 18–19 ноября. 

"Это решение главы государства связано с его графиком, необходимостью его нахождения в России", – пояснил Песков отказ Путина участвовать в двух саммитах. 

Не намерен глава Кремля обращаться к участникам обеих саммитов и по видеосвязи, добавил его пресс-секретарь, пишет "Интерфакс"

"Нет, не планируется", – сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о видео- или онлайн-обращении Путина к участниками саммита G20.

Песков говорил, что российскую делегацию на саммите G20 возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. 

Контекст:

Саммит G20 состоится 15–16 ноября на Бали (Индонезия). Президент Украины Владимир Зеленский примет в нем участие, но, скорее всего, в онлайн-формате, говорил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Таиланд, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Большая двадцатка, саммит, саммит G20
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