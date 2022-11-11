Путин не будет обращаться к участникам саммита G20 по видеосвязи, а лично не поедет из-за графика, "требующего" оставаться в РФ – Кремль

По словам Пескова, Путин также не будет участвовать в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет в Таиланде 18–19 ноября.
"Это решение главы государства связано с его графиком, необходимостью его нахождения в России", – пояснил Песков отказ Путина участвовать в двух саммитах.
Не намерен глава Кремля обращаться к участникам обеих саммитов и по видеосвязи, добавил его пресс-секретарь, пишет "Интерфакс".
"Нет, не планируется", – сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о видео- или онлайн-обращении Путина к участниками саммита G20.
Песков говорил, что российскую делегацию на саммите G20 возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.
Саммит G20 состоится 15–16 ноября на Бали (Индонезия). Президент Украины Владимир Зеленский примет в нем участие, но, скорее всего, в онлайн-формате, говорил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.