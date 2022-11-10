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Байден и Си Цзиньпин проведут переговоры перед саммитом G20 на Бали. Это их первая встреча

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Байден встретится с лидером КНР в Индонезии
Байден встретится с лидером КНР в Индонезии
Фото: ЕРА

Президент США Джо Байден и лидер КНР Си Цзиньпин 14 ноября проведут встречу на Бали (Индонезия). Об этом сообщил 10 ноября сайт Белого дома.

"Лидеры обсудят усилия по поддержанию и углублению линий связи между США и КНР, ответственному управлению конкуренцией и совместной работе там, где наши интересы совпадают, особенно над транснациональными вызовами, которые затрагивают международное сообщество. Лидеры двух стран также обсудят ряд региональных и глобальных вопросов", – говорится в релизе. 

Это будет первая встреча Байдена и Си Цзиньпина за два года президентства Байдена. Они провели ряд телефонных переговоров, также говорили по видеосвязи.

Контекст:

15 ноября на Бали начнется саммит G20. Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский примет в нем участие, но, скорее всего, в онлайн-формате.

По мнению телеведущего Савика Шустера, встреча Байдена и Си Цзиньпина может стать главным событием саммита. "Я считаю, что это очень важная встреча. Гарантия того, что Китай не будет помогать России никоим образом – военным путем точно, но, может, даже и ограничит гуманитарную помощь, которая так или иначе сейчас идет, – я думаю, это был бы важный для Украины итог. Если бы позиция Байдена стала для Китая понятной, приемлемой и более чем приемлемой, они бы могли занять близкую позицию", – говорил он.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, Индонезия, Джо Байден, Си Цзиньпин, переговоры, КНР, Бали, саммит G20, встреча
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