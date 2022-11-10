Байден и Си Цзиньпин проведут переговоры перед саммитом G20 на Бали. Это их первая встреча

"Лидеры обсудят усилия по поддержанию и углублению линий связи между США и КНР, ответственному управлению конкуренцией и совместной работе там, где наши интересы совпадают, особенно над транснациональными вызовами, которые затрагивают международное сообщество. Лидеры двух стран также обсудят ряд региональных и глобальных вопросов", – говорится в релизе.
Это будет первая встреча Байдена и Си Цзиньпина за два года президентства Байдена. Они провели ряд телефонных переговоров, также говорили по видеосвязи.
15 ноября на Бали начнется саммит G20. Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский примет в нем участие, но, скорее всего, в онлайн-формате.
По мнению телеведущего Савика Шустера, встреча Байдена и Си Цзиньпина может стать главным событием саммита. "Я считаю, что это очень важная встреча. Гарантия того, что Китай не будет помогать России никоим образом – военным путем точно, но, может, даже и ограничит гуманитарную помощь, которая так или иначе сейчас идет, – я думаю, это был бы важный для Украины итог. Если бы позиция Байдена стала для Китая понятной, приемлемой и более чем приемлемой, они бы могли занять близкую позицию", – говорил он.