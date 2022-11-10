Байден и Си Цзиньпин проведут переговоры перед саммитом G20 на Бали. Это их первая встреча

"Лидеры обсудят усилия по поддержанию и углублению линий связи между США и КНР, ответственному управлению конкуренцией и совместной работе там, где наши интересы совпадают, особенно над транснациональными вызовами, которые затрагивают международное сообщество. Лидеры двух стран также обсудят ряд региональных и глобальных вопросов", – говорится в релизе.

Это будет первая встреча Байдена и Си Цзиньпина за два года президентства Байдена. Они провели ряд телефонных переговоров, также говорили по видеосвязи.