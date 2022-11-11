Жители Херсона ждут ВСУ с флагами Украины

На фото видно, что украинские флаги появились возле здания городской администрации. Люди ходят с украинской символикой на площади Свободы, где весной проходили проукраинские митинги.

"Больше всего сейчас жалею, что пришлось уехать из Херсона. Очень хотел бы сейчас быть там и встречать наших ребят со своими ребятами. Скоро увидимся", – также написал журналист.

Видео с автомобилями, которые едут по улицам с украинскими флагами, опубликовал Telegram-канал "Ху@вый Херсон | Новая Каховка".

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал в Telegram сообщение-намек с датой 11.11.2022 и флагом Украины.

Также заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко запостил совместную фотографию с главной Херсонской ОВА Ярославом Янушевичем и написал, что он "уже готов к большему объему работы".