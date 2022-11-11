Жители Херсона ждут ВСУ с флагами Украины

На фото видно, что украинские флаги появились возле здания городской администрации. Люди ходят с украинской символикой на площади Свободы, где весной проходили проукраинские митинги.
"Больше всего сейчас жалею, что пришлось уехать из Херсона. Очень хотел бы сейчас быть там и встречать наших ребят со своими ребятами. Скоро увидимся", – также написал журналист.
Видео с автомобилями, которые едут по улицам с украинскими флагами, опубликовал Telegram-канал "Ху@вый Херсон | Новая Каховка".
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал в Telegram сообщение-намек с датой 11.11.2022 и флагом Украины.
Также заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко запостил совместную фотографию с главной Херсонской ОВА Ярославом Янушевичем и написал, что он "уже готов к большему объему работы".
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу после доклада командующего объединенной группировкой российских войск в Украине Сергея Суровикина отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. По словам Суровикина, маневр российских войск "будет осуществлен в ближайшие сроки".
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 10 ноября заявил, что ВСУ пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть "отвод" российских войск из Херсона и продолжат вести наступление в соответствии с собственным планом.
Министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что для вывода группировки, которую РФ стянула в Херсон, нужно не менее недели. По информации украинской разведки на 10 ноября, на правом берегу оставалось примерно 20 тыс. российских военнослужащих.
11 ноября в ОК "Юг" сообщили, что оккупанты под Херсоном ищут пригодные для форсирования Днепра плавсредства и пытаются спастись бегством.