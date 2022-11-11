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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсоне оккупанты переодеваются в гражданское и выбрасывают форму – журналист

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Оккупанты выбрасывают военную одежду в мусор
Оккупанты выбрасывают военную одежду в мусор
Фото: Константин Рыженко - Журналист [Херсон] / Telegram

Россияне в Херсоне, которые еще не успели сбежать, переодеваются в гражданское и прячутся в жилых домах. Об этом сообщил херсонский журналист Константин Рыженко 11 ноября в Telegram.

Форму выбрасывают на помойку, добавил он и опубликовал фото, где видна российская военная форма в пакете.

"Очень нервные, общаются на повышенных тонах. Угрожают пристрелить, если им будет казаться, что их снимают", – написал журналист.

Контекст:

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу после доклада командующего объединенной группировкой российских войск в Украине Сергея Суровикина отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. По словам Суровикина, маневр российских войск "будет осуществлен в ближайшие сроки".

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 10 ноября заявил, что ВСУ пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть "отвод" российских войск из Херсона и продолжат вести наступление в соответствии с собственным планом.

Министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что для вывода группировки, которую РФ стянула в Херсон, нужно не менее недели. По информации украинской разведки на 10 ноября, на правом берегу оставалось примерно 20 тыс. российских военнослужащих. 

11 ноября в ОК "Юг" сообщили, что оккупанты под Херсоном ищут пригодные для форсирования Днепра плавсредства и пытаются спастись бегством

Теги: Херсон, Херсонская область, война России против Украины, военная форма, российские оккупанты
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