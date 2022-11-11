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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинской армии в феврале давали "три дня". Сегодня мы подошли к Херсону – Подоляк

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Подоляк сообщил, что ВСУ подошли к Херсону
Подоляк сообщил, что ВСУ подошли к Херсону
Фото: Офіс Президента / Telegram

Почти девять месяцев полномасштабной войны, которую Россия развязала против Украины, должны научить верить в Украину и не бояться Москвы.

Об этом в Twitter заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"В феврале украинской армии давали три дня. Сегодня мы защитили Киев, освободили три региона [на севере страны], деоккупировали Харьковскую область и подошли к Херсону. Если чему-то должны научить эти девять месяцев, так это не бояться "русского медведя", не убегать от драки, держать удар и верить в Украину", – написал он. 

С 1 октября украинские защитники восстановили контроль над 41 населенным пунктом на херсонском направлении, сообщал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 10 ноября. Сегодня в сети публикуют фото и видео, как жители Херсона выходят на улицы встречать украинских защитников

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов. В ноябре продвижение ВСУ продолжилось. 

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу после доклада командующего объединенной группировкой российских войск в Украине Сергея Суровикина отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. По словам Суровикина, маневр российских войск "будет осуществлен в ближайшие сроки".

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 10 ноября заявил, что ВСУ пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть "отвод" российских войск из Херсона и продолжат вести наступление в соответствии с собственным планом.

Министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что для вывода группировки, которую РФ стянула в Херсон, нужно не менее недели.

В минобороны РФ объявили, что утром 11 ноября завершили отступление из Херсона. Хотя, по информации украинской разведки на 10 ноября, на правом берегу оставалось примерно 20 тыс. российских военнослужащих. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, Херсон, война России против Украины, минобороны РФ, Михаил Подоляк, деоккупация
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