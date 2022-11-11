Украинской армии в феврале давали "три дня". Сегодня мы подошли к Херсону – Подоляк

Об этом в Twitter заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"В феврале украинской армии давали три дня. Сегодня мы защитили Киев, освободили три региона [на севере страны], деоккупировали Харьковскую область и подошли к Херсону. Если чему-то должны научить эти девять месяцев, так это не бояться "русского медведя", не убегать от драки, держать удар и верить в Украину", – написал он.

У лютому українській армії давали «три дні». На сьогодні ми захистили Київ, звільнили три регіони, деокупували Харківщину й підійшли до Херсона. Якщо чогось і мають навчити ці 9 місяців, так це не боятися «російського ведмедя», не тікати від бійки, тримати удар і вірити в * . — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 11, 2022

С 1 октября украинские защитники восстановили контроль над 41 населенным пунктом на херсонском направлении, сообщал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 10 ноября. Сегодня в сети публикуют фото и видео, как жители Херсона выходят на улицы встречать украинских защитников.