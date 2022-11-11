Украинской армии в феврале давали "три дня". Сегодня мы подошли к Херсону – Подоляк

Об этом в Twitter заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
"В феврале украинской армии давали три дня. Сегодня мы защитили Киев, освободили три региона [на севере страны], деоккупировали Харьковскую область и подошли к Херсону. Если чему-то должны научить эти девять месяцев, так это не бояться "русского медведя", не убегать от драки, держать удар и верить в Украину", – написал он.
У лютому українській армії давали «три дні». На сьогодні ми захистили Київ, звільнили три регіони, деокупували Харківщину й підійшли до Херсона. Якщо чогось і мають навчити ці 9 місяців, так це не боятися «російського ведмедя», не тікати від бійки, тримати удар і вірити в * .— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 11, 2022
С 1 октября украинские защитники восстановили контроль над 41 населенным пунктом на херсонском направлении, сообщал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 10 ноября. Сегодня в сети публикуют фото и видео, как жители Херсона выходят на улицы встречать украинских защитников.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов. В ноябре продвижение ВСУ продолжилось.
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу после доклада командующего объединенной группировкой российских войск в Украине Сергея Суровикина отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. По словам Суровикина, маневр российских войск "будет осуществлен в ближайшие сроки".
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 10 ноября заявил, что ВСУ пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть "отвод" российских войск из Херсона и продолжат вести наступление в соответствии с собственным планом.
Министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что для вывода группировки, которую РФ стянула в Херсон, нужно не менее недели.
В минобороны РФ объявили, что утром 11 ноября завершили отступление из Херсона. Хотя, по информации украинской разведки на 10 ноября, на правом берегу оставалось примерно 20 тыс. российских военнослужащих.