"Херсон – это Украина". Глава "Укрпошти" объявил о запуске марки, посвященной освобождаемому городу

"Херсон – это Украина!" Именно такую марку мы запускаем сегодня. Это первая посвященная городу-герою почтовая марка, после которой однозначно появятся и другие героические города. И хотя официально еще не объявлено об освобождении Херсона, по старой доброй традиции, начатой еще с кораблем, – иногда марки выходят на пару дней раньше события", – написал он.
Смелянский подчеркнул, что "в "Укрпошті" точно знают, что наши военные – лучшие, а деоккупация – это лишь вопрос времени".
"В этом году мы не смогли насладиться херсонскими арбузами. А вот почтовая филателия не может оставить вас в этом году без одного из символов Херсонской области, поэтому именно куски арбуза с дополнительными художественными сюжетами можно будет увидеть на новой почтовой марке", – объяснил он.
Глава "Укрпошти" уточнил, что 11 ноября "стартует предзаказ", а сама марка будет запущена "непосредственно в Херсоне в декабре".
Забронировать марку можно на сайте https://postmark.ukrposhta.ua, отметил Смелянский.
К марке также выпускают конверт с изображением украинского солдата и херсонских арбузов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В конце августа Вооруженные силы Украины начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов. В ноябре продвижение ВСУ продолжилось.
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу после доклада командующего объединенной группировкой российских войск в Украине Сергея Суровикина отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. По словам Суровикина, маневр российских войск "будет осуществлен в ближайшие сроки".
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 10 ноября заявил, что ВСУ пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть "отвод" российских войск из Херсона и продолжат вести наступление в соответствии с собственным планом.
Министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что для вывода группировки, которую РФ стянула в Херсон, нужно не менее недели. По информации украинской разведки на 10 ноября, на правом берегу оставалось примерно 20 тыс. российских военнослужащих.
11 ноября в ОК "Юг" сообщили, что оккупанты под Херсоном ищут пригодные для форсирования Днепра плавсредства и пытаются спастись бегством.
В минобороны РФ объявили, что утром 11 ноября завершили отступление из Херсона. Жители города уже выходят на улицы, чтобы встречать украинских защитников.