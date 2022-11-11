"Херсон – это Украина". Глава "Укрпошти" объявил о запуске марки, посвященной освобождаемому городу

"Херсон – это Украина!" Именно такую марку мы запускаем сегодня. Это первая посвященная городу-герою почтовая марка, после которой однозначно появятся и другие героические города. И хотя официально еще не объявлено об освобождении Херсона, по старой доброй традиции, начатой еще с кораблем, – иногда марки выходят на пару дней раньше события", – написал он.

Смелянский подчеркнул, что "в "Укрпошті" точно знают, что наши военные – лучшие, а деоккупация – это лишь вопрос времени".

"В этом году мы не смогли насладиться херсонскими арбузами. А вот почтовая филателия не может оставить вас в этом году без одного из символов Херсонской области, поэтому именно куски арбуза с дополнительными художественными сюжетами можно будет увидеть на новой почтовой марке", – объяснил он.

Глава "Укрпошти" уточнил, что 11 ноября "стартует предзаказ", а сама марка будет запущена "непосредственно в Херсоне в декабре".

Забронировать марку можно на сайте https://postmark.ukrposhta.ua, отметил Смелянский.

К марке также выпускают конверт с изображением украинского солдата и херсонских арбузов.

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