Завтра "Укрпошта" выпустит в продажу марку з Крымским мостом

По его словам, тираж марки составляет 300 тыс. листов (2,1 млн марок).

"Более 70 тыс. листов уже продано по предзаказу и они скоро будут у своих владельцев. А все остальные, пока хватает запасов, уже в эту пятницу можно приобрести во всех городских отделениях "Укрпошты" и у нас на сайте, – написал Смелянский.

Он призвал украинцев присоединиться к "поздравлениям" оккупантов, покупая марку.

"Пусть сам выпуск этой марки станет не менее пророческим в смысле полного уничтожения каких-либо связей с оккупантом", – отметил гендиректор.

"Укрпошта" анонсировала выпуск этой марки 8 октября, в день, когда стало известно о подрыве моста.

"Утро еще никогда не было таким добрым. По случаю праздника выпускаем новую марку с Крымским мостом или, вернее, с тем, что от него останется", – написал тогда Смелянский.