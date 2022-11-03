Завтра "Укрпошта" выпустит в продажу марку з Крымским мостом

По его словам, тираж марки составляет 300 тыс. листов (2,1 млн марок).
"Более 70 тыс. листов уже продано по предзаказу и они скоро будут у своих владельцев. А все остальные, пока хватает запасов, уже в эту пятницу можно приобрести во всех городских отделениях "Укрпошты" и у нас на сайте, – написал Смелянский.
Он призвал украинцев присоединиться к "поздравлениям" оккупантов, покупая марку.
"Пусть сам выпуск этой марки станет не менее пророческим в смысле полного уничтожения каких-либо связей с оккупантом", – отметил гендиректор.
"Укрпошта" анонсировала выпуск этой марки 8 октября, в день, когда стало известно о подрыве моста.
"Утро еще никогда не было таким добрым. По случаю праздника выпускаем новую марку с Крымским мостом или, вернее, с тем, что от него останется", – написал тогда Смелянский.
Крымский мост через Керченский пролив, соединяющий украинский Крым и Краснодарский край России, оккупанты начали строить после аннексии полуострова. Автомобильное движение по нему было открыто в 2018 году, железнодорожное – в 2019-м. Украинские власти назвали мост угрозой национальной безопасности. Украина и западные страны ввели санкции против причастных к строительству моста физических и юридических лиц.
Утром 8 октября 2022 года стало известно, что в Керчи слышали взрыв, а на железнодорожном полотне Крымского моста произошел сильный пожар.
12 октября ФСБ России обвинила в подрыве Крымского моста сотрудников Главного управления разведки Министерства обороны Украины и его руководителя Буданова. Ведомство заявило, что в организации взрыва якобы принимали участие граждане Украины, Грузии и Армении, и сообщило о задержании восьми человек.
Буданов ответил, что не воспринимает всерьез такие обвинения. "Скажу другое: Крымский мост – это символ, который будет разрушен. Когда вернется Крым, этот мост перестанет существовать. Эта транспортная артерия действительно никому не нужна", – заявил начальник ГУР.