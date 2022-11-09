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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Укрпошта" подвела итоги конкурса на рождественскую марку

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Украинцы выбрали рисунок с девушкой и военным
Украинцы выбрали рисунок с девушкой и военным
Фото: Igor Smelyansky/Ігор Смілянський / Telegram

Украинцы выбрали лучший эскиз для почтовой марки "С Рождеством Христовым и Новым годом!". Об итогах конкурса "Укрпрошта" объявила 9 ноября в Telegram.

На марке будет иллюстрация "Разъединенные войной", созданная 11-классницей из прифронтового Николаева Валерией Михайловой. Эскиз готовился за границей, куда автор вынуждена была переехать из-за непрерывных обстрелов города россиянами. На иллюстрации изображены девушка и украинский военный, которые встречают праздник порознь: она — в одиночестве, он — на линии огня.

"Сейчас миллионы тех, кто несет в себе боль разлуки с любимыми. И миллионы тех, кому остается только мысленно обнимать их через города. И миллионы тех, которые мечтают встретить тихий 2023 год для Украины и каждого из нас, а затем – возвращение, слезы радости, встречи и долгие разговоры", – говорится в сообщении "Укрпошти".

Второе место занял эскиз с украинским военным и колядниками авторства Александра Охапкина – заслуженного художника Украины, работающего в области иконописи. Третье — с воссоединившейся семьей, автор иллюстрации – Ирина Бабенко.

Новая рождественская почтовая марка будет выпущена в декабре. "Укрпошта" планирует доработку эскиза согласно предложениям участников онлайн-голосования. 

Конкурс на новую рождественскую марку от "Укрпошти" был объявлен 1 ноября.

Контекст:

После вторжения России 24 февраля "Укрпошта" выпустила несколько тематических марок. Среди них: марка "Русский военный корабль, иди..." (этой фразой один из украинских военных на острове Змеиный ответил на предложение экипажа флагмана ЧФ РФ крейсера "Москва" сдаться), "Русский военный корабль… все!", посвященная потоплению крейсера "Москва""Українська мрія", посвященная разбомбленному россиянами самолету "Мрія", марка с псом Патроном, а также "Доброго вечора, ми з України!" (ко Дню украинской государственности). Также 4 ноября вышла марка "Крымский мост на бис", посвященная взрыву на мосту из оккупированного Крыма в Россию.

В сентябре генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смелянский объявил о выпуске первого за время полномасштабной войны маркированного конверта. На нем изображен президент РФ Владимир Путин, которого берет за плечо украинский защитник. Также на нем размещена надпись "Добро пожаловать в ад".

Теги: Рождество, война России против Украины, Укрпошта, почтовая марка
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