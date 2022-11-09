"Укрпошта" подвела итоги конкурса на рождественскую марку

На марке будет иллюстрация "Разъединенные войной", созданная 11-классницей из прифронтового Николаева Валерией Михайловой. Эскиз готовился за границей, куда автор вынуждена была переехать из-за непрерывных обстрелов города россиянами. На иллюстрации изображены девушка и украинский военный, которые встречают праздник порознь: она — в одиночестве, он — на линии огня.

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"Сейчас миллионы тех, кто несет в себе боль разлуки с любимыми. И миллионы тех, кому остается только мысленно обнимать их через города. И миллионы тех, которые мечтают встретить тихий 2023 год для Украины и каждого из нас, а затем – возвращение, слезы радости, встречи и долгие разговоры", – говорится в сообщении "Укрпошти".

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Второе место занял эскиз с украинским военным и колядниками авторства Александра Охапкина – заслуженного художника Украины, работающего в области иконописи. Третье — с воссоединившейся семьей, автор иллюстрации – Ирина Бабенко.

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Новая рождественская почтовая марка будет выпущена в декабре. "Укрпошта" планирует доработку эскиза согласно предложениям участников онлайн-голосования.

Конкурс на новую рождественскую марку от "Укрпошти" был объявлен 1 ноября.