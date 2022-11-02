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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Смелянский рассказал, как "Укрпошта" будет работать без света и связи

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На "Укрпошті" будут проводиться основные операции даже без электричества
На "Укрпошті" будут проводиться основные операции даже без электричества
Фото: Укрпошта / Facebook

АО "Укрпошта" разработало процедуры по работе без света и связи, поэтому сможет функционировать и в таких условиях. Об этом рассказал генеральный директор "Укрпошти" Игорь Смелянский 2 ноября на брифинге, который транслировал медиацентр "Укринформ".

"Укрпошта" умела работать без электричества и компьютеров, когда это еще не было мейнстримом. Поэтому мы возвращаемся к некоторым процедурам при отсутствии электричества... и не планируем прекращать работу. Мы разработали все необходимые процедуры, которые позволят нам работать", – сказал Смелянский.

Он объяснил, что компания может предоставлять основные услуги: оплату коммунальных платежей по фиксированному тарифу, производить выдачу пенсий и социальных выплат, оформлять все виды отправлений, оформлять предоплату на печатные издания и осуществлять продажу товаров первой необходимости. Он уточнил, что в случае отключения электричества выдача денежных переводов ограничится суммами до 5 тыс. грн согласно банковским требованиям.

Также "Укрпошта" уже использует генераторы, получила ряд терминалов Starlink и закупила первую партию из 5 тыс. фонарей для работы без электричества и будет продолжать закупки по необходимости, рассказал Смелянский.

Контекст:

С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил министр энергетики Герман Галущенко. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.

27 октября "Укрэнерго" дал команду ограничить потребление электроэнергии в Киеве и четырех областях после ночной атаки оккупантов дронами по большому объекту энергетической инфраструктуры Украины.

Теги: почта, пенсии, социальные выплаты, электричество, война России против Украины, Укрпошта, Игорь Смелянский
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