Смелянский рассказал, как "Укрпошта" будет работать без света и связи

На "Укрпошті" будут проводиться основные операции даже без электричества Фото: Укрпошта / Facebook

"Укрпошта" умела работать без электричества и компьютеров, когда это еще не было мейнстримом. Поэтому мы возвращаемся к некоторым процедурам при отсутствии электричества... и не планируем прекращать работу. Мы разработали все необходимые процедуры, которые позволят нам работать", – сказал Смелянский.

Он объяснил, что компания может предоставлять основные услуги: оплату коммунальных платежей по фиксированному тарифу, производить выдачу пенсий и социальных выплат, оформлять все виды отправлений, оформлять предоплату на печатные издания и осуществлять продажу товаров первой необходимости. Он уточнил, что в случае отключения электричества выдача денежных переводов ограничится суммами до 5 тыс. грн согласно банковским требованиям.

Также "Укрпошта" уже использует генераторы, получила ряд терминалов Starlink и закупила первую партию из 5 тыс. фонарей для работы без электричества и будет продолжать закупки по необходимости, рассказал Смелянский.