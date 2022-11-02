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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Энергетики ДТЭК Ахметова за месяц вернули электричество для 1,3 млн семей

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В Донецкой области вернули свет для 263 тыс. семей
В Донецкой области вернули свет для 263 тыс. семей
Фото: grids.dtek.com

В течение октября энергетики компании ДТЭК Рината Ахметова возобновили электроснабжение для 1,3 млн семей в 1607 населенных пунктах Киевской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областей и в Киеве. Об этом говорится в сообщении компании.

В Киеве за месяц свет вернули для 477 тыс. жителей столицы, чьи дома были обесточены из-за ракетных атак российских террористов. В Киевской области свет вернули для 255 тыс. домохозяйств.

"Не меньший вред нанес враг энергетической инфраструктуре Днепропетровской области. За октябрь нам приходилось возвращать свет для 326 тыс. семей области. И работы ежедневно продолжаются. Кроме того, в Донецкой области вернули свет для еще 263 тыс. семей и 18 тыс. семей в Одесской области", – отмечают в ДТЭК.

Из-за значительных повреждений энергосистемы по распоряжению НЭК "Укрэнерго" в некоторых регионах продолжаются стабилизационные отключения электроэнергии, чтобы избежать масштабных аварий.

Контекст:

С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил министр энергетики Герман Галущенко. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.

27 октября "Укрэнерго" дал команду ограничить потребление электроэнергии в Киеве и четырех областях после ночной атаки оккупантов дронами по большому объекту энергетической инфраструктуры Украины.

Утром 31 октября российские войска массово атаковали территорию Украины, в том числе столицу. В Генштабе ВСУ информировали, что украинские защитники сбили 45 из 55 крылатых ракет, выпущенных РФ по объектам инфраструктуры. В течение дня войска страны-оккупанта использовали для атак также зенитные ракеты С-300, БПЛА Shahеd-136 и "Ланцет-3", рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Теги: энергетика, Укрэнерго, электричество, ДТЭК, электроэнергия, электроснабжение, обстрелы, война России против Украины, ракеты, инфраструктура, энергосистема
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