Энергетики ДТЭК Ахметова за месяц вернули электричество для 1,3 млн семей

В Киеве за месяц свет вернули для 477 тыс. жителей столицы, чьи дома были обесточены из-за ракетных атак российских террористов. В Киевской области свет вернули для 255 тыс. домохозяйств.

"Не меньший вред нанес враг энергетической инфраструктуре Днепропетровской области. За октябрь нам приходилось возвращать свет для 326 тыс. семей области. И работы ежедневно продолжаются. Кроме того, в Донецкой области вернули свет для еще 263 тыс. семей и 18 тыс. семей в Одесской области", – отмечают в ДТЭК.

Из-за значительных повреждений энергосистемы по распоряжению НЭК "Укрэнерго" в некоторых регионах продолжаются стабилизационные отключения электроэнергии, чтобы избежать масштабных аварий.