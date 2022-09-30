Директор "Укрпошти" признал Кремль собственностью компании

"Ну если сегодня день прикольных приказов, то я тоже свой подписал", – сказал он, отреагировав на новость о том, что президент России Владимир Путин подписал указы о признании "государственного суверенитета и независимости" Запорожской и Херсонской областей Украины.

В "приказе" говорится о том, что "в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права" гендиректор "Укрпошти" подтверждает "принцип равных прав и самоопределенности до сегодняшнего дня неизвестного народа Кремля, закрепленный в уставе ООН".

Кроме того, он приказал признать независимость Владимира Путина "от здравого смысла", а территорию московского Кремля – территорией "Укрпошти", открыв там отделение для оказания "почтовых и психологических" услуг с индексом 10300.

По словам Смелянского, "приказ" действителен с момента его подписания.