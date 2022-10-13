Ко Дню защитника Украины "Укрпошта" выпустит новые марки

"Выражаем безмерную благодарность ВСУ по-почтовому, потому что именно таким образом нам удается лучше всего. Каждый, кто приобретет марочный лист, присоединится к сбору средств в поддержку наших защитников и защитниц, которые решительно вытесняют агрессора и оберегают страну на земле, в воздухе и море", – сообщили в компании.
Лист включает шесть марок:
Как сообщили в пресс-службе, тираж марочного листа – 1 млн экземпляров. Напечатаны также шесть видов листовок, шесть видов конвертов с эмблемами войск ВСУ и конверт "Первый день".
Новый почтовый выпуск можно купить в отделениях и онлайн с 14 октября.
"В следующих выпусках будут и ГУР, [работники] связи, медики и другие. А в этом первом выпуске автор марок Антон Хрупин и наша команда [Наталья] Мухина и [Сергей] Гречко приложили максимум усилий, чтобы достойно отметить наших героев", – написал генеральный директор "Укрпошти" Игорь Смелянский.
После вторжения России 24 февраля "Укрпошта" выпустила несколько тематических марок. Среди них: марка "Русский военный корабль, иди..." (этой фразой один из украинских военных на острове Змеиный ответил на предложение экипажа флагмана ЧФ РФ крейсера "Москва" сдаться), "Русский военный корабль… все!", посвященная потоплению крейсера "Москва", "Українська мрія", посвященная разбомбленному россиянами самолету "Мрія", "Доброго вечора, ми з України!" (ко Дню украинской государственности) и марку с собакой Патрон.
В День Независимости, 24 августа, "Укрпошта" запустила в продажу новую марку "Свободные. Несокрушимые. Непобедимые".
Ожидается выпуск NFT-марки "Русский военный корабль, иди…".