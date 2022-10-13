ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Ко Дню защитника Украины "Укрпошта" выпустит новые марки

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Тираж нового марочного листа 1 млн экземпляров
Тираж нового марочного листа – 1 млн экземпляров
Фото: Igor Smelyansky/Ігор Смілянський / Telegram

Ко Дню защитника Украины "Укрпошта" выпустит новую серию марок "Слава Вооруженным силам Украины!". Об этом 13 октября сообщила пресс-служба компании.

"Выражаем безмерную благодарность ВСУ по-почтовому, потому что именно таким образом нам удается лучше всего. Каждый, кто приобретет марочный лист, присоединится к сбору средств в поддержку наших защитников и защитниц, которые решительно вытесняют агрессора и оберегают страну на земле, в воздухе и море", – сообщили в компании.

Лист включает шесть марок:

  • "Десантно-штурмовые войска ВСУ";
  • "Военно-морские силы ВСУ";
  • "Сухопутные войска ВСУ";
  • "Силы территориальной обороны ВСУ";
  • "Силы специальных операций ВСУ";
  • "Воздушные силы ВСУ".

Как сообщили в пресс-службе, тираж марочного листа – 1 млн экземпляров. Напечатаны также шесть видов листовок, шесть видов конвертов с эмблемами войск ВСУ и конверт "Первый день".

Новый почтовый выпуск можно купить в отделениях и онлайн с 14 октября.

"В следующих выпусках будут и ГУР, [работники] связи, медики и другие. А в этом первом выпуске автор марок Антон Хрупин и наша команда [Наталья] Мухина и [Сергей] Гречко приложили максимум усилий, чтобы достойно отметить наших героев", – написал генеральный директор "Укрпошти" Игорь Смелянский.

Контекст:

После вторжения России 24 февраля "Укрпошта" выпустила несколько тематических марок. Среди них: марка "Русский военный корабль, иди..." (этой фразой один из украинских военных на острове Змеиный ответил на предложение экипажа флагмана ЧФ РФ крейсера "Москва" сдаться), "Русский военный корабль… все!", посвященная потоплению крейсера "Москва""Українська мрія", посвященная разбомбленному россиянами самолету "Мрія", "Доброго вечора, ми з України!" (ко Дню украинской государственности) и марку с собакой Патрон.

В День Независимости, 24 августа, "Укрпошта" запустила в продажу новую марку "Свободные. Несокрушимые. Непобедимые".

Ожидается выпуск NFT-марки "Русский военный корабль, иди…".

Теги: Украина, ВСУ, Укрпошта, Силы специальных операций, Десантно-штурмовые войска, войска
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Никитюк высказалась о тренировках у экс-жены Узелкова Боржемской
Никитюк высказалась о тренировках у экс-жены Узелкова Боржемской
Жена Павлика похвасталась соседством с Пугачевой и показала, как на самом деле выглядит 73-летняя артистка
Жена Павлика похвасталась соседством с Пугачевой и показала, как на самом деле выглядит 73-летняя артистка
Немецкий продюсер Дитер Болен раскритиковал санкции против России. Кличко ему резко ответил
Немецкий продюсер Дитер Болен раскритиковал санкции против России. Кличко ему резко ответил
"Слава, что с тобой?", "Держись, всем тяжело". Каминская резко высказалась об украинском шоу-бизнесе
"Слава, что с тобой?", "Держись, всем тяжело". Каминская резко высказалась об украинском шоу-бизнесе
"Каждое утро ест одно и то же". Эксперты рассекретили рацион Кейт Миддлтон
"Каждое утро ест одно и то же". Эксперты рассекретили рацион Кейт Миддлтон
"Это самая преданная патриотка". Сумская высказалась об отношении своей младшей дочери к старшей сестре, проживающей в РФ Паперной
"Это самая преданная патриотка". Сумская высказалась об отношении своей младшей дочери к старшей сестре, проживающей в РФ Паперной
Звезда "Дня сурка" заплатил $100 тыс. за сексуальные домогательства
Звезда "Дня сурка" заплатил $100 тыс. за сексуальные домогательства
"Теперь все эти мечты разбиты". Наталья Кличко заявила, что из-за ракетных обстрелов украинских городов ее мать останется жить в Германии
"Теперь все эти мечты разбиты". Наталья Кличко заявила, что из-за ракетных обстрелов украинских городов ее мать останется жить в Германии
"Самая лучшая". Рианна в трусах снялась с нижнего ракурса. Видео
"Самая лучшая". Рианна в трусах снялась с нижнего ракурса. Видео
"Я знаю, что это действительно жутко". Ким Кардашян призналась бабушке, как занялась сексом в ее честь с Питом Дэвидсоном
"Я знаю, что это действительно жутко". Ким Кардашян призналась бабушке, как занялась сексом в ее честь с Питом Дэвидсоном
Кинчев, поддерживающий войну РФ против Украины: Идем за Христом значит, должны и смерть принять, если понадобится
Кинчев, поддерживающий войну РФ против Украины: Идем за Христом – значит, должны и смерть принять, если понадобится
Jerry Heil номинирована на престижную европейскую премию
Jerry Heil номинирована на престижную европейскую премию
"Невозможно писать это без слез". В сеть попало личное письмо Джоли к Питту
"Невозможно писать это без слез". В сеть попало личное письмо Джоли к Питту
"Ни мозгов, ни совести, ни будущего". Гордон прокомментировал видео певицы Бабкиной, снятое в драмтеатре в Мариуполе
"Ни мозгов, ни совести, ни будущего". Гордон прокомментировал видео певицы Бабкиной, снятое в драмтеатре в Мариуполе
"Враг бесится от собственной слабости на фронте, мстит мирным жителям". Свитолина призвала сделать пожертвования в поддержку Украины
"Враг бесится от собственной слабости на фронте, мстит мирным жителям". Свитолина призвала сделать пожертвования в поддержку Украины
"Заманчивая молния по всей длине спины". 40-летняя Мейхер показала фигуру в облегающем платье
"Заманчивая молния по всей длине спины". 40-летняя Мейхер показала фигуру в облегающем платье
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"С каменным лицом". Украинка показала, как Земфира на концерте на Кипре унесла со сцены флаг Украины, не разворачивая. Видео (178805)
2
40-летняя Мейхер показала фото без одежды и бюстгальтера (159963)
3
В небе над Кремлем появилось адресованное Пугачевой обращение. Видео (155883)
4
"Эта богемная старушка трудилась в интим-салоне". Невзоров рассказал о прошлом пропагандистки Рудковской (142055)
5
"Кое-кому очень повезло", "Конечно, ты счастлива". Жена Арестовича рассказала о своей работе (135586)
6
Украинский журналист – пропагандистке Симоньян: Не обижайтесь, вы – очень некрасивая. Общайтесь и фоткайтесь спиной. Очень прошу (106217)
7
"Стал стукачом", "Какой стыд". Меньшиков, сыгравший в фильме Михалкова сотрудника НКВД, будет сотрудничать со Следкомом РФ (71800)
8
Ротару отреагировала на ракетную атаку РФ на Киев (51834)
 
 
 
 