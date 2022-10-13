Ко Дню защитника Украины "Укрпошта" выпустит новые марки

"Выражаем безмерную благодарность ВСУ по-почтовому, потому что именно таким образом нам удается лучше всего. Каждый, кто приобретет марочный лист, присоединится к сбору средств в поддержку наших защитников и защитниц, которые решительно вытесняют агрессора и оберегают страну на земле, в воздухе и море", – сообщили в компании.

Лист включает шесть марок:

"Десантно-штурмовые войска ВСУ";

"Военно-морские силы ВСУ";

"Сухопутные войска ВСУ";

"Силы территориальной обороны ВСУ";

"Силы специальных операций ВСУ";

"Воздушные силы ВСУ".

Как сообщили в пресс-службе, тираж марочного листа – 1 млн экземпляров. Напечатаны также шесть видов листовок, шесть видов конвертов с эмблемами войск ВСУ и конверт "Первый день".

Новый почтовый выпуск можно купить в отделениях и онлайн с 14 октября.

"В следующих выпусках будут и ГУР, [работники] связи, медики и другие. А в этом первом выпуске автор марок Антон Хрупин и наша команда [Наталья] Мухина и [Сергей] Гречко приложили максимум усилий, чтобы достойно отметить наших героев", – написал генеральный директор "Укрпошти" Игорь Смелянский.