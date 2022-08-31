"Укрпошта" на eBay и Amazon продала марок и одежды на 5,3 млн грн

"Наши марки и мерчандайзы покоряют мир! С момента открытия онлайн-магазина на eBay и Amazon продажи "Укрпошти" уже составили 5,3 млн грн", – сообщил он.
По словам Смелянского, треть заказов – из США, а также наиболее активны покупатели из Германии, Канады, Великобритании и Гонконга.
"Прошло всего три месяца, но есть достаточно убедительные результаты — переход на международный рынок открыл нам возможности для развития в условиях войны", – подчеркнул он.
После вторжения России "Укрпошта" выпустила несколько тематических марок. Среди них: марка "Русский военный корабль, иди..." (этой фразой один из украинских военных на острове Змеиный ответил на предложение экипажа флагмана ЧФ РФ крейсера “Москва” сдаться), "Русский военный корабль… все!", посвященная потоплению крейсера "Москва", и "Українська мрія", посвященная разбомбленному россиянами самолету "Мрія".
Также 28 июля ко Дню украинской государственности "Укрпошта" ввела в обращение четвертую тематическую марку "Доброго вечора, ми з України!". На август был запланирован выпуск двух марок: одна посвящена псу-саперу Патрону, вторая – Дню Независимости и шести месяцам активной фазы войны (это марка "Свободные. Несокрушимые. Непобедимые", ее ввели в обращение 24 августа).