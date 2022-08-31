"Укрпошта" на eBay и Amazon продала марок и одежды на 5,3 млн грн

Треть заказов на марки и мерч "Укрпошти" делают из США Фото: depositphotos.com

"Наши марки и мерчандайзы покоряют мир! С момента открытия онлайн-магазина на eBay и Amazon продажи "Укрпошти" уже составили 5,3 млн грн", – сообщил он.

По словам Смелянского, треть заказов – из США, а также наиболее активны покупатели из Германии, Канады, Великобритании и Гонконга.

"Прошло всего три месяца, но есть достаточно убедительные результаты — переход на международный рынок открыл нам возможности для развития в условиях войны", – подчеркнул он.