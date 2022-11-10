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Новый украинский корвет "Гетман Иван Мазепа" сделан из металла "Азовстали" – "Метинвест"

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Корвет торжественно сошел на воду в Стамбуле 2 октября
Корвет торжественно сошел на воду в Стамбуле 2 октября
Фото: Олена Зеленська | Olena Zelenska / Telegram

Корпус будущего флагмана Военно-морских сил ВСУ, корвета "Гетман Иван Мазепа", строительство которого сейчас завершается в Турции, сделан из стали, которую еще до полномасштабной войны изготовили на заводах "Азовсталь" и "ММК имени Ильича" группы "Метинвест" Рината Ахметова. Об этом 9 ноября сообщили на сайте компании.

"Когда в сентябре 2021 года корвет заложили на верфи турецкой корабельной компании RMK Marine Shipyard, никто не мог предположить, что уже через полгода металл его корпуса станет эксклюзивом. А затем "Метинвест" передал на изготовление корвета 1000 тонн горячекатаного листа. Часть партии привезли напрямую из Мариуполя (сталь ММКИ), другую из итальянского Metinvest Trametal, где прокат изготовляли из азовстальских слябов", – говорится в в сообщении.

В феврале мариупольские комбинаты прекратили работу, последовали месяцы осады, ежедневные бомбардировки и обстрелы. "Азовсталь" превратилась в символ несокрушимости и стойкости украинцев, а довоенная сталь мариупольских комбинатов получила новую жизнь, отметили в пресс-службе.

"Из стали "Азовстали" было построено множество выдающихся сооружений: новейшее укрытие над ЧАЭС, один из самых высоких небоскребов Европы, защитные шлюзы для Венеции. Львиная часть украинской армии – тоже наша сталь. И современный корвет "Гетман Иван Мазепа" также сделан из мариупольской стали. Это действительно невероятно, что металлургические комбинаты Мариуполя даже сейчас, после разрушения, продолжают работать на победу Украины", – отметил генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков.

Корвет торжественно сошел на воду в Стамбуле 2 октября, вскоре он получит современное вооружение и встанет в ряды ВМС ВСУ.

"Именно с этого флагмана начнется новая эпоха украинского флота", – убеждены в "Метинвесте".

Контекст:

Последнюю партию металла, произведенного на "Азовстали", также направили на помощь Украине: компания "Метинвест" бесплатно передала тонну стали для изготовления браслетов "Символ несокрушимости". Все средства от продажи браслетов (а украинцы раскупили их за один день) были переданы фандрайзинговой платформе United24, для проекта "Армия дронов".

В феврале 2021 года "Милитарный портал" сообщал, что на строительство корвета ВМС Украины в этом году выделили 3,8 млрд грн. По данным портала, деньги предназначались на финансирование строительства корвета типа Ada, разработанного в Турции.

В июле 2021-го президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первый украинский корвет должен быть достроен до конца 2023 года. Планировалось, что достраивать его будут на украинской верфи, куда передадут заложенный в Турции корпус корабля.

Церемония закладки киля первого корвета типа Ada для Военно-морских сил Украины прошла в Стамбуле 7 сентября 2021 года. Предполагалось, что в 2024 году он войдет в состав ВМС, но приступит к выполнению заданий не ранее 2026 года – до этого его ждут испытания.

Теги: Турция, ВМС Украины, корабль, Азовсталь, металлургия, Стамбул, сталь, ВСУ, корвет, Юрий Рыженков, корвет "Гетман Иван Мазепа"
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