Новый украинский корвет "Гетман Иван Мазепа" сделан из металла "Азовстали" – "Метинвест"

"Когда в сентябре 2021 года корвет заложили на верфи турецкой корабельной компании RMK Marine Shipyard, никто не мог предположить, что уже через полгода металл его корпуса станет эксклюзивом. А затем "Метинвест" передал на изготовление корвета 1000 тонн горячекатаного листа. Часть партии привезли напрямую из Мариуполя (сталь ММКИ), другую из итальянского Metinvest Trametal, где прокат изготовляли из азовстальских слябов", – говорится в в сообщении.

В феврале мариупольские комбинаты прекратили работу, последовали месяцы осады, ежедневные бомбардировки и обстрелы. "Азовсталь" превратилась в символ несокрушимости и стойкости украинцев, а довоенная сталь мариупольских комбинатов получила новую жизнь, отметили в пресс-службе.

"Из стали "Азовстали" было построено множество выдающихся сооружений: новейшее укрытие над ЧАЭС, один из самых высоких небоскребов Европы, защитные шлюзы для Венеции. Львиная часть украинской армии – тоже наша сталь. И современный корвет "Гетман Иван Мазепа" также сделан из мариупольской стали. Это действительно невероятно, что металлургические комбинаты Мариуполя даже сейчас, после разрушения, продолжают работать на победу Украины", – отметил генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков.

Корвет торжественно сошел на воду в Стамбуле 2 октября, вскоре он получит современное вооружение и встанет в ряды ВМС ВСУ.

"Именно с этого флагмана начнется новая эпоха украинского флота", – убеждены в "Метинвесте".