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В Турции спустили на воду новый украинский корвет "Гетман Иван Мазепа". Фоторепортаж

Сегодня 21.40
В Турции 2 октября состоялся спуск на воду нового украинского противолодочного корвета типа Ada "Гетман Иван Мазепа". Об этом заявила первая леди Украины Елена Зеленская в Telegram. "Сегодня в Турции имела честь спустить на воду корвет, который будет служить Украине и одновременно будет иметь турецкое сердце. Противолодочный корвет типа Ada "Гетман Иван Мазепа" будет первым кораблем такого класса для Военно-морских сил Украины", – отметила Зеленская.
Теги: Украина, Турция, ВМС Украины, корвет, Елена Зеленская
 

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