В Турции спустили на воду новый украинский корвет "Гетман Иван Мазепа". Фоторепортаж
Фото: Олена Зеленська | Olena Zelenska / Telegram
Фото: Олена Зеленська | Olena Zelenska / Telegram
Фото: Олена Зеленська | Olena Zelenska / Telegram
Фото: Олена Зеленська | Olena Zelenska / Telegram
Фото: Олена Зеленська | Olena Zelenska / Telegram
Фото: Олена Зеленська | Olena Zelenska / Telegram
Фото: Олена Зеленська | Olena Zelenska / Telegram
Фото: Олена Зеленська | Olena Zelenska / Telegram
Фото: Олена Зеленська | Olena Zelenska / Telegram
Фото: Олена Зеленська | Olena Zelenska / Telegram
В Турции 2 октября состоялся спуск на воду нового украинского противолодочного корвета типа Ada "Гетман Иван Мазепа". Об этом заявила
первая леди Украины Елена Зеленская в Telegram. "Сегодня в Турции имела честь спустить на воду корвет, который будет служить Украине и одновременно будет иметь турецкое сердце. Противолодочный корвет типа Ada "Гетман Иван Мазепа" будет первым кораблем такого класса для Военно-морских сил Украины", – отметила Зеленская.