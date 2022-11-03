Ахметов восстановит заводы Мариуполя после освобождения города от оккупантов – Емченко

"Наши заводы в Мариуполе никогда, ни при каких обстоятельствах не будут работать под оккупацией. Мы восстановим их только под украинским флагом", – подчеркнула Емченко.
С 2014-го по 2022 год Мариуполь превратился в витрину украинского Донбасса, отметила она.
"Мариуполь стремительно модернизировался по всем направлениям и стал очень привлекательным для жизни. И мы, как владельцы двух металлургических гигантов в городе, на которых в общей сложности работало около 40 тысяч человек, инвестировали в развитие города сотни миллионов долларов", – рассказала директор по коммуникациям.
По ее словам, перед войной металлургические комбинаты Мариуполя подготовили свои бомбоубежища к осаде и создали там достаточные запасы пищи, воды, лекарств и горючего.
"Мы горды тем, что по решению нашего инвестора Рината Ахметова внесли свой весомый вклад в это фантастическое сопротивление – открыли защитникам Мариуполя и горожанам хранилища наших металлургических заводов, с запасами пищи, топлива, медикаментов и т.д. Это спасли тысячи гражданских жизней и жизней защитников ценой существенного разрушения уже легендарной "Азовстали", – отметила Наталья Емченко.
Мариуполь оккупанты захватили в конце мая. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
В городе повреждено 95% многоэтажек. До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало около 500 тыс. человек.
Восстановление Мариуполя после деоккупации займет 7–10 лет и обойдется более чем в $14 млрд, сообщал 6 июля законно избранный мэр города Вадим Бойченко.
Завод "Азовсталь" был последним объектом в Мариуполе Донецкой области, который контролировали украинские военные. Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до начала мая были сотни гражданских.
Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых.
В ночь на 17 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале операции по спасению защитников Мариуполя. По информации британской разведки на утро 20 мая, завод "Азовсталь" покинули до 1700 украинских военных. Зеленский в июне уточнил, что российские оккупанты держат в плену более 2,5 тыс. защитников "Азовстали" – их перевезли из Мариуполя в Новоазовск и Оленовку, расположенные на территории, подконтрольной боевикам "ДНР".