ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ахметов восстановит заводы Мариуполя после освобождения города от оккупантов – Емченко

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Наталья Емченко: Наши заводы в Мариуполе никогда, ни при каких обстоятельствах не будут работать под оккупацией
Наталья Емченко: Наши заводы в Мариуполе никогда, ни при каких обстоятельствах не будут работать под оккупацией
Фото: profispace.media

Компания СКМ Рината Ахметова отстроит разрушенные металлургические заводы Мариуполя после освобождения города от российских оккупантов. Об этом заявила директор по связям с общественностью и коммуникациям СКМ Наталья Емченко в интервью испанской газете El Espanol.

"Наши заводы в Мариуполе никогда, ни при каких обстоятельствах не будут работать под оккупацией. Мы восстановим их только под украинским флагом", – подчеркнула Емченко.

С 2014-го по 2022 год Мариуполь превратился в витрину украинского Донбасса, отметила она.

"Мариуполь стремительно модернизировался по всем направлениям и стал очень привлекательным для жизни. И мы, как владельцы двух металлургических гигантов в городе, на которых в общей сложности работало около 40 тысяч человек, инвестировали в развитие города сотни миллионов долларов", – рассказала директор по коммуникациям.

По ее словам, перед войной металлургические комбинаты Мариуполя подготовили свои бомбоубежища к осаде и создали там достаточные запасы пищи, воды, лекарств и горючего.

"Мы горды тем, что по решению нашего инвестора Рината Ахметова внесли свой весомый вклад в это фантастическое сопротивление – открыли защитникам Мариуполя и горожанам хранилища наших металлургических заводов, с запасами пищи, топлива, медикаментов и т.д. Это спасли тысячи гражданских жизней и жизней защитников ценой существенного разрушения уже легендарной "Азовстали", – отметила Наталья Емченко.

Контекст:

Мариуполь оккупанты захватили в конце мая. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

В городе повреждено 95% многоэтажек. До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало около 500 тыс. человек.

Восстановление Мариуполя после деоккупации займет 7–10 лет и обойдется более чем в $14 млрд, сообщал 6 июля законно избранный мэр города Вадим Бойченко.

Завод "Азовсталь" был последним объектом в Мариуполе Донецкой области, который контролировали украинские военные. Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до начала мая были сотни гражданских.

Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых.

В ночь на 17 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале операции по спасению защитников Мариуполя. По информации британской разведки на утро 20 мая, завод "Азовсталь" покинули до 1700 украинских военных. Зеленский в июне уточнил, что российские оккупанты держат в плену более 2,5 тыс. защитников "Азовстали" – их перевезли из Мариуполя в Новоазовск и Оленовку, расположенные на территории, подконтрольной боевикам "ДНР".

Теги: Россия, Украина, СКМ, промышленность, оккупация, Азовсталь, металлургия, ВСУ, ммк им. Ильича, война России против Украины, разрушения, Наталья Емченко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Крутышка". 38-летняя жена 62-летнего Тигипко снялась в шортах
"Крутышка". 38-летняя жена 62-летнего Тигипко снялась в шортах
"И пальто, и модель супер, особенно грудь пышная". В сети обсуждают Мейхер, которая покружилась перед камерой
"И пальто, и модель супер, особенно грудь пышная". В сети обсуждают Мейхер, которая покружилась перед камерой
"Если бы их не было, мне было бы сложнее переживать эту войну". Вакарчук рассказал о своих маленьких детях – сыне Иване и дочери Соломии
"Если бы их не было, мне было бы сложнее переживать эту войну". Вакарчук рассказал о своих маленьких детях – сыне Иване и дочери Соломии
"Решил сходить посмотреть, нет ли в Европе голода". Невзоров в супермаркете посмеялся над ложью российских СМИ
"Решил сходить посмотреть, нет ли в Европе голода". Невзоров в супермаркете посмеялся над ложью российских СМИ
Хайек показала алтарь, посвященный Дню мертвых, который установила дома
Хайек показала алтарь, посвященный Дню мертвых, который установила дома
В маске Путина и с ножом, в венке и с желто-голубым флагом. Немецкий дизайнер ежедневно публикует посты против российской агрессии
В маске Путина и с ножом, в венке и с желто-голубым флагом. Немецкий дизайнер ежедневно публикует посты против российской агрессии
Свитолина сняла для TikTok первый ролик с участием новорожденной дочери. Видео
Свитолина сняла для TikTok первый ролик с участием новорожденной дочери. Видео
Скончался 65-летний ведущий и поэт Охримович
Скончался 65-летний ведущий и поэт Охримович
33-летняя Мишина высказалась об отношениях, в которых мужчина старше на 30 лет
33-летняя Мишина высказалась об отношениях, в которых мужчина старше на 30 лет
Печенье в виде конвертов с яблочной начинкой. Рецепт песочного теста без сахара и яиц
Печенье в виде конвертов с яблочной начинкой. Рецепт песочного теста без сахара и яиц
"Роковая красавица". 25-летняя Кунаки снялась в платье из просвечивающей ткани
"Роковая красавица". 25-летняя Кунаки снялась в платье из просвечивающей ткани
"Плохая девочка". 64-летняя Мадонна сделала селфи, прикрыв грудь волосами
"Плохая девочка". 64-летняя Мадонна сделала селфи, прикрыв грудь волосами
"Мисс Аргентина" женилась на "Мисс Пуэрто-Рико"
"Мисс Аргентина" женилась на "Мисс Пуэрто-Рико"
"Я детстве не разговаривал. Меня даже лечила "бабка". 49-летний Данилко рассказал, как в 15 лет избавился от заикания
"Я детстве не разговаривал. Меня даже лечила "бабка". 49-летний Данилко рассказал, как в 15 лет избавился от заикания
"Изменилось ощущение и восприятие". Жадан рассказал, как отреагировал на звуки прилета
"Изменилось ощущение и восприятие". Жадан рассказал, как отреагировал на звуки прилета
38-летняя жена 62-летнего Тигипко стоя на коленях, засветила интерьер своего дома. Видео
38-летняя жена 62-летнего Тигипко стоя на коленях, засветила интерьер своего дома. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Невзоров назвал главных садистов в истории России, а также рассказал, кто умер на стульчаке из ворованного трона (118119)
2
"С того времени мы с ней чай не пили. Остыли наши отношения". Кондратюк рассказал, из-за чего поссорился с Марченко (117409)
3
"Очень очаровательный ребенок", "Какой симпатюля". 41-летний Ким показал нового члена семьи. Видео (91273)
4
"Попалась падлюка сепаратическая мне". Тина Кароль рассказала, как опоздала на самолет (81970)
5
Макаревич показал, как выглядит сейчас 84-летняя Ахеджакова (77018)
6
Пропагандист Соловьев набросился на Ефросинину и ее семью. Маша резко ответила (52196)
7
"Самый горячий червяк". 49-летняя Клум показала тело без одежды, сняв свой эпатажный костюм (40739)
8
Бойфренд Grosu, российский актер Полянский вернулся в Москву. Он засветился в компании режиссера, поддерживающего Путина. Фото (37922)
 
 
 
 