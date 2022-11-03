Ахметов восстановит заводы Мариуполя после освобождения города от оккупантов – Емченко

Наталья Емченко: Наши заводы в Мариуполе никогда, ни при каких обстоятельствах не будут работать под оккупацией Фото: profispace.media

"Наши заводы в Мариуполе никогда, ни при каких обстоятельствах не будут работать под оккупацией. Мы восстановим их только под украинским флагом", – подчеркнула Емченко.

С 2014-го по 2022 год Мариуполь превратился в витрину украинского Донбасса, отметила она.

"Мариуполь стремительно модернизировался по всем направлениям и стал очень привлекательным для жизни. И мы, как владельцы двух металлургических гигантов в городе, на которых в общей сложности работало около 40 тысяч человек, инвестировали в развитие города сотни миллионов долларов", – рассказала директор по коммуникациям.

По ее словам, перед войной металлургические комбинаты Мариуполя подготовили свои бомбоубежища к осаде и создали там достаточные запасы пищи, воды, лекарств и горючего.

"Мы горды тем, что по решению нашего инвестора Рината Ахметова внесли свой весомый вклад в это фантастическое сопротивление – открыли защитникам Мариуполя и горожанам хранилища наших металлургических заводов, с запасами пищи, топлива, медикаментов и т.д. Это спасли тысячи гражданских жизней и жизней защитников ценой существенного разрушения уже легендарной "Азовстали", – отметила Наталья Емченко.