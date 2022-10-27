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Из-за блокады портов "Метинвест" работает на уровне 30–50% от довоенных мощностей – Рыженков

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Юрий Рыженков: Даже таких показателей трудно достичь из-за логистики, поскольку порты Черного моря недоступны Украине для экспорта железной руды, стали и угля
Юрий Рыженков: Даже таких показателей трудно достичь из-за логистики, поскольку порты Черного моря недоступны Украине для экспорта железной руды, стали и угля
Фото: Metinvest / Twitter

Группа "Метинвест" работает на уровне 30–50% от своих довоенных мощностей из-за логистических проблем. Об этом заявил гендиректор "Метинвеста" Юрий Рыженков в подкасте Money Talks британского издания The Economist. Текстовую версию интервью пресс-служба опубликовала на сайте компании.

"Даже таких показателей трудно достичь из-за логистики, поскольку порты Черного моря недоступны Украине для экспорта железной руды, стали и угля. Мы вынуждены доставлять грузы по наземным маршрутам, а их мощности, к сожалению, или недостаточны для значительных поставок, или очень дороги для некоторых товаров, которые мы поставляем", – прокомментировал он.

По словам Рыженкова, большинство комбинатов, находящихся под контролем компании, не пострадали в результате войны, поэтому возобновление их производства до довоенного уровня займет несколько месяцев. В то же время, заметил он, прогнозировать восстановление мощностей, разрушенных россиянами, пока невозможно.

"Если говорить о комбинатах, которые находятся на оккупированной территории в Мариуполе, таких как "Азовсталь" и ММК имени Ильича, мы должны посмотреть, какой вред они понесли во время бомбежек. Я подозреваю, что убытки там были значительными и нам понадобится некоторое время, пока мы сможем возобновить довоенное производство", – добавил гендиректор "Метинвеста".

Он отметил, что с начала войны компания активно помогает военным, армии, Украине и украинцам одержать победу. За это время сумма помощи от "Метинвеста" составила более 2 млрд грн, в том числе на нужды Вооруженных сил Украины направлено 1,3 млрд грн. Кроме того, с начала вторжения все предприятия компании начали производить материалы военного назначения, среди которых колючая проволока, ограждения, бетонные блоки и противотанковые ежи. Также налажено производство бронестали для бронежилетов.

Контекст:

Бизнесмен, акционер компании "Метинвест" Ринат Ахметов основал милитарную инициативу "Стальной фронт", в рамках которой украинские военные получили уже 150 тыс. бронежилетов, более 2 тыс. дронов и раций, 700 авто и полмиллиона литров горючего. Также металлурги спроектировали специальное модульное укрытие для военных, способное при правильной установке выдержать артиллерийские обстрелы: на передовую доставили уже 25 таких укрытий, в планах "Метинвеста" – производить еще 30 ежемесячно.

Всего с начала войны бизнесы СКМ направили на помощь Украине и украинцам более 3 млрд грн.

Теги: СКМ, бизнес, Мариуполь, экспорт, Метинвест, Азовсталь, металлургия, сталь, обстрелы, убытки, война России против Украины, морские порты Украины, Юрий Рыженков, логистика
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