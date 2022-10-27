Из-за блокады портов "Метинвест" работает на уровне 30–50% от довоенных мощностей – Рыженков

"Даже таких показателей трудно достичь из-за логистики, поскольку порты Черного моря недоступны Украине для экспорта железной руды, стали и угля. Мы вынуждены доставлять грузы по наземным маршрутам, а их мощности, к сожалению, или недостаточны для значительных поставок, или очень дороги для некоторых товаров, которые мы поставляем", – прокомментировал он.

По словам Рыженкова, большинство комбинатов, находящихся под контролем компании, не пострадали в результате войны, поэтому возобновление их производства до довоенного уровня займет несколько месяцев. В то же время, заметил он, прогнозировать восстановление мощностей, разрушенных россиянами, пока невозможно.

"Если говорить о комбинатах, которые находятся на оккупированной территории в Мариуполе, таких как "Азовсталь" и ММК имени Ильича, мы должны посмотреть, какой вред они понесли во время бомбежек. Я подозреваю, что убытки там были значительными и нам понадобится некоторое время, пока мы сможем возобновить довоенное производство", – добавил гендиректор "Метинвеста".

Он отметил, что с начала войны компания активно помогает военным, армии, Украине и украинцам одержать победу. За это время сумма помощи от "Метинвеста" составила более 2 млрд грн, в том числе на нужды Вооруженных сил Украины направлено 1,3 млрд грн. Кроме того, с начала вторжения все предприятия компании начали производить материалы военного назначения, среди которых колючая проволока, ограждения, бетонные блоки и противотанковые ежи. Также налажено производство бронестали для бронежилетов.