"Метинвест" передал в больницы Запорожья медикаменты и расходные материалы на 1,6 млн грн

"Мы не делим больницы на военные и гражданские. Мы помогаем всем учреждениям, которые лечат людей. Для нас очень важно снабжать их лекарствами, расходными материалами и необходимым оборудованием", – пояснил операционный директор "Метинвест" Александр Мироненко.
Общая стоимость транша – 1,6 млн грн.
"Компания "Метинвест" помогает нам всегда – еще до начала войны, в мирное время, они всегда постоянно приходили нам на помощь", – рассказал директор городской больницы Запорожья Дмитрий Ивченко.
"Метинвест" также передавал в запорожские городские больницы системы резервного питания, которые обеспечивают бесперебойную работу медицинских отделений в случае обесточивания основной сети электроснабжения. Суммарные инвестиции в проект составили 20 млн гривен.
Медицинская программа компании охватывает пять городов – Запорожье, Кривой Рог, Авдеевку, Каменское и Покровск, а общее финансирование по этой программе уже достигло более 130 млн грн.
С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила почти 15 млн человек, а с 24 февраля 2022 года гуманитарная помощь от Ахметова помогла выжить более 3 млн человек. Бизнесмен также создал "Стальной фронт" – инициативу, направленную на помощь украинским военным и ускорение победы Украины. Сумма инициативы с начала войны составила более 3 млрд грн.
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области.
Областной центр россияне оккупировать не смогли, но регулярно бьют по нему ракетами. Также россияне начали использовать для ударов по Запорожью иранские дроны-камикадзе.