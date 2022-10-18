"Метинвест" передал в больницы Запорожья медикаменты и расходные материалы на 1,6 млн грн

"Мы не делим больницы на военные и гражданские. Мы помогаем всем учреждениям, которые лечат людей. Для нас очень важно снабжать их лекарствами, расходными материалами и необходимым оборудованием", – пояснил операционный директор "Метинвест" Александр Мироненко.

Общая стоимость транша – 1,6 млн грн.

"Компания "Метинвест" помогает нам всегда – еще до начала войны, в мирное время, они всегда постоянно приходили нам на помощь", – рассказал директор городской больницы Запорожья Дмитрий Ивченко.

"Метинвест" также передавал в запорожские городские больницы системы резервного питания, которые обеспечивают бесперебойную работу медицинских отделений в случае обесточивания основной сети электроснабжения. Суммарные инвестиции в проект составили 20 млн гривен.

Медицинская программа компании охватывает пять городов – Запорожье, Кривой Рог, Авдеевку, Каменское и Покровск, а общее финансирование по этой программе уже достигло более 130 млн грн.

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила почти 15 млн человек, а с 24 февраля 2022 года гуманитарная помощь от Ахметова помогла выжить более 3 млн человек. Бизнесмен также создал "Стальной фронт" – инициативу, направленную на помощь украинским военным и ускорение победы Украины. Сумма инициативы с начала войны составила более 3 млрд грн.