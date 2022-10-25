Группа "Метинвест" подала иски против России в Европейский суд по правам человека

В "Метинвесте" сообщили, что известно как минимум о трех судах с украденным Россией металлом Фото: metinvestholding.com

Группа "Метинвест" утверждает, что Россия нарушает ее права в соответствии со ст. 1 Протокола №1 к Европейской конвенции по правам человека, нанося значительный ущерб и разрушение ее активам, лишая группу контроля над ее активами, во многих случаях фактически лишая группу права собственности на активы, а также возможности использовать свои активы в коммерческих целях и получать доход.

Поэтому каждое предприятие группы, понесшее ущерб в результате полномасштабного вторжения России в Украину с февраля 2022 года, подает иск против России, чтобы привлечь ее к ответственности за разрушения, которые она нанесла активам, и требует справедливой компенсации за ущерб, причиненный российской агрессией.

Заявления группы последовали за аналогичным иском совладельца "Метинвеста" Рината Ахметова, который он подал в ЕСПЧ в июне 2022 года.

"Группа "Метинвест" поддерживает его иск, рассматривает заявления своих предприятий как взаимодополняющие и действует в полной координации со своим акционером при рассмотрении дел", – сказано в заявлении.

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