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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Группа "Метинвест" подала иски против России в Европейский суд по правам человека

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В "Метинвесте" сообщили, что известно как минимум о трех судах с украденным Россией металлом
В "Метинвесте" сообщили, что известно как минимум о трех судах с украденным Россией металлом
Фото: metinvestholding.com

16 предприятий группы "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского сегодня подали иски в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против России за ущерб, причиненный Россией имуществу и собственности группы в Мариуполе и на других территориях Украины с 24 февраля 2022 года. В частности, иски по мариупольским металлургическим предприятиям подали комбинаты "Азовсталь" и ММК имени Ильича. Более 10 предприятий группы подадут аналогичные иски до конца этого года, сообщили в пресс-службе.

Группа "Метинвест" утверждает, что Россия нарушает ее права в соответствии со ст. 1 Протокола №1 к Европейской конвенции по правам человека, нанося значительный ущерб и разрушение ее активам, лишая группу контроля над ее активами, во многих случаях фактически лишая группу права собственности на активы, а также возможности использовать свои активы в коммерческих целях и получать доход.

Поэтому каждое предприятие группы, понесшее ущерб в результате полномасштабного вторжения России в Украину с февраля 2022 года, подает иск против России, чтобы привлечь ее к ответственности за разрушения, которые она нанесла активам, и требует справедливой компенсации за ущерб, причиненный российской агрессией.

Заявления группы последовали за аналогичным иском совладельца "Метинвеста" Рината Ахметова, который он подал в ЕСПЧ в июне 2022 года.

"Группа "Метинвест" поддерживает его иск, рассматривает заявления своих предприятий как взаимодополняющие и действует в полной координации со своим акционером при рассмотрении дел", – сказано в заявлении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

31 мая оккупанты "ДНР" отчитались об отправке в РФ из Мариуполя первого судна с украденным украинским металлом. 4 июня в порт Мариуполя зашло второе судно РФ для вывоза продукции. 9 июня российские СМИ сообщили о том, что оно прибыло в Ростов-на-Дону. В "Метинвесте" сообщили, что известно как минимум о трех судах с украденным Россией металлом. 

Основной объем металла в порту оккупированного Мариуполя принадлежит группе "Метинвест". Входящие в группу "Азовсталь" и ММК имени Ильича 7 июня обратились в Офис генпрокурора с просьбой открыть уголовные производства по фактам кражи россиянами металла. 

Генеральный директор "Азовстали" Энвер Цкитишвили заверил, что "Метинвест" может отслеживать эту продукцию, поэтому все, кто причастен к кражам, понесут ответственность.

Теги: Ринат Ахметов, ЕСПЧ, война, кража, Метинвест, Азовсталь, металлургия, война России против Украины, ущерб, активы, имущество, иск, суд, компенсация
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