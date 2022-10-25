Группа "Метинвест" подала иски против России в Европейский суд по правам человека

Группа "Метинвест" утверждает, что Россия нарушает ее права в соответствии со ст. 1 Протокола №1 к Европейской конвенции по правам человека, нанося значительный ущерб и разрушение ее активам, лишая группу контроля над ее активами, во многих случаях фактически лишая группу права собственности на активы, а также возможности использовать свои активы в коммерческих целях и получать доход.
Поэтому каждое предприятие группы, понесшее ущерб в результате полномасштабного вторжения России в Украину с февраля 2022 года, подает иск против России, чтобы привлечь ее к ответственности за разрушения, которые она нанесла активам, и требует справедливой компенсации за ущерб, причиненный российской агрессией.
Заявления группы последовали за аналогичным иском совладельца "Метинвеста" Рината Ахметова, который он подал в ЕСПЧ в июне 2022 года.
"Группа "Метинвест" поддерживает его иск, рассматривает заявления своих предприятий как взаимодополняющие и действует в полной координации со своим акционером при рассмотрении дел", – сказано в заявлении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
31 мая оккупанты "ДНР" отчитались об отправке в РФ из Мариуполя первого судна с украденным украинским металлом. 4 июня в порт Мариуполя зашло второе судно РФ для вывоза продукции. 9 июня российские СМИ сообщили о том, что оно прибыло в Ростов-на-Дону. В "Метинвесте" сообщили, что известно как минимум о трех судах с украденным Россией металлом.
Основной объем металла в порту оккупированного Мариуполя принадлежит группе "Метинвест". Входящие в группу "Азовсталь" и ММК имени Ильича 7 июня обратились в Офис генпрокурора с просьбой открыть уголовные производства по фактам кражи россиянами металла.
Генеральный директор "Азовстали" Энвер Цкитишвили заверил, что "Метинвест" может отслеживать эту продукцию, поэтому все, кто причастен к кражам, понесут ответственность.