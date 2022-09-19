Впервые ЕСПЧ возглавит женщина

В ЕСПЧ отмечают, что О'Лири – первая женщина – председатель Европейского суда по правам человека. Она сменит ныне действующего председателя Роберта Спано и вступит в должность 1 ноября 2022 года.
Судья родом из Ирландии, она была назначена судьей Европейского суда по правам человека со 2 июля 2015 года, заместителем председателя суда – со 2 января 2022 года.
Европейский суд по правам человека – это международный судебный орган, компетентный в вынесении постановлений в отношении жалоб, поданных индивидуальными заявителями или государствами. Его юрисдикция распространяется на все государства – члены Совета Европы, ратифицировавшие Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод.
1 марта Европейский суд по правам человека вынес решение, которым приказал России прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов в Украине.
Через неделю ЕСПЧ принял решение в пользу Украины по всем будущим жалобам против России, касающимся обстрелов гражданской инфраструктуры. Об этом сообщила судья ЕСПЧ от Украины Анна Юдковская.