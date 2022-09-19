Впервые ЕСПЧ возглавит женщина

В ЕСПЧ отмечают, что О'Лири – первая женщина – председатель Европейского суда по правам человека. Она сменит ныне действующего председателя Роберта Спано и вступит в должность 1 ноября 2022 года.

Судья родом из Ирландии, она была назначена судьей Европейского суда по правам человека со 2 июля 2015 года, заместителем председателя суда – со 2 января 2022 года.