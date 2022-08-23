Украина подала ряд срочных требований в ЕСПЧ, чтобы защитить азовцев перед "трибуналом" оккупантов

Дипломаты и юристы требуют не допустить "судилищ" РФ над украинскими военными Фото: ЕРА

В нем госорганы просят ЕСПЧ защитить военных, которые попали в плен с "Азовстали", применив по этому делу так называемое "Правило 39" – меру, которая обязывает государство принять неотложные действия по сохранению жизни и здоровья заявителя.

"Украина требует принятия срочных мер по недопущению использования украинских защитников в любого рода так называемых "трибуналах" и других показательных "судилищах", срежиссированных российскими захватчиками", – говорится в заявлении.

Глава МИД Дмитрий Кулеба акцентировал внимание на том, что защитники Мариуполя являются комбатантами, то есть законными участниками военных действий. Женевская конвенция предписывает определенные правила, согласно которым они автоматически получили статус военнопленных.

"Проведение каких-либо "судилищ" над военнопленными в целях пропаганды запрещается и приравнивается к военным преступлениям. Мы обращаемся к миру с требованием использовать все имеющиеся механизмы для защиты наших военнопленных и привлечения России и конкретных лиц к ответственности за их преступления", – отметил Кулеба.

Также министерства обратились в ЕСПЧ за помощью в получении от РФ информации об условиях содержания и медицинских нуждах пленных.