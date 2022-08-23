Украина подала ряд срочных требований в ЕСПЧ, чтобы защитить азовцев перед "трибуналом" оккупантов

В нем госорганы просят ЕСПЧ защитить военных, которые попали в плен с "Азовстали", применив по этому делу так называемое "Правило 39" – меру, которая обязывает государство принять неотложные действия по сохранению жизни и здоровья заявителя.
"Украина требует принятия срочных мер по недопущению использования украинских защитников в любого рода так называемых "трибуналах" и других показательных "судилищах", срежиссированных российскими захватчиками", – говорится в заявлении.
Глава МИД Дмитрий Кулеба акцентировал внимание на том, что защитники Мариуполя являются комбатантами, то есть законными участниками военных действий. Женевская конвенция предписывает определенные правила, согласно которым они автоматически получили статус военнопленных.
"Проведение каких-либо "судилищ" над военнопленными в целях пропаганды запрещается и приравнивается к военным преступлениям. Мы обращаемся к миру с требованием использовать все имеющиеся механизмы для защиты наших военнопленных и привлечения России и конкретных лиц к ответственности за их преступления", – отметил Кулеба.
Также министерства обратились в ЕСПЧ за помощью в получении от РФ информации об условиях содержания и медицинских нуждах пленных.
В плену у оккупантов находятся 2,5 тыс. украинских воинов – защитников Мариуполя, вышедших с "Азовстали" весной, говорил президент Украины Владимир Зеленский 6 июня. Большинство из них удерживают в Оленовке, сообщали в украинской разведке.
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил 11 августа, что мариупольскую камерную филармонию российские оккупанты превращают в место "судилища" над украинскими военнопленными. По его данным, этот "шабаш" Россия планирует на 24 августа, День Независимости Украины.
Служба безопасности Украины, Главное управление разведки Минобороны Украины, Вооруженные силы и украинский омбудсмен 29 июля потребовали от ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК) немедленно отреагировать на террористический акт, совершенный РФ, а также немедленно проинспектировать колонию. В заявлении подчеркивалось, что ключевым условием выхода украинских защитников с территории "Азовстали" было обязательство российской стороны перед международными организациями по сохранению жизни и здоровья украинских защитников и это обязательство было нарушено.
В МККК 3 августа заявили, что комитет не был гарантом безопасности украинских военных, вышедших с "Азовстали", – это обязанность сторон конфликта.