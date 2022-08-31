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Сокоренко назначена уполномоченным по делам ЕСПЧ

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Сокоренко работала в секретариате уполномоченного по делам ЕСПЧ в должности заместителя директора департамента
Сокоренко работала в секретариате уполномоченного по делам ЕСПЧ в должности заместителя директора департамента
Фото: Margarita Sokorenko / Facebook

Кабинет Министров Украины (КМУ) назначил Маргариту Сокоренко уполномоченным по делам Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом говорится в правительственном распоряжении №765 от 30 августа.

"Назначить Сокоренко Маргариту Степановну уполномоченным по делам Европейского суда по правам человека", – сказано в распоряжении.

По информации Минюста, Сокоренко была заместитель руководителя секретариата уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека – начальником управления представительства государства по межгосударственным делам.

Контекст:

Должность замминистра – уполномоченного по делам Европейского суда была вакантной с 2021 года.

1 сентября Кабинет Министров Украины на своем заседании уволил Ивана Лищину с должности заместителя министра юстиции, уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека.

Иван Лещина занимал должность уполномоченного по правам ЕСПЧ с июня 2016 года. На тот момент он работал адвокатом и занимался, в частности, представлением интересов украинских граждан в Европейском суде по правам человека.

Теги: Украина, Кабинет Министров, ЕСПЧ, назначение
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