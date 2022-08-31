Сокоренко назначена уполномоченным по делам ЕСПЧ

"Назначить Сокоренко Маргариту Степановну уполномоченным по делам Европейского суда по правам человека", – сказано в распоряжении.

По информации Минюста, Сокоренко была заместитель руководителя секретариата уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека – начальником управления представительства государства по межгосударственным делам.

Контекст:

Должность замминистра – уполномоченного по делам Европейского суда была вакантной с 2021 года.

1 сентября Кабинет Министров Украины на своем заседании уволил Ивана Лищину с должности заместителя министра юстиции, уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека.

Иван Лещина занимал должность уполномоченного по правам ЕСПЧ с июня 2016 года. На тот момент он работал адвокатом и занимался, в частности, представлением интересов украинских граждан в Европейском суде по правам человека.