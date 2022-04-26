Судьей ЕСПЧ от Украины стал юрист-международник

"ПАСЕ избрала Николая Гнатовского судьей Европейского суда по правам человека от Украины, 190 делегатов "за". Убеждена, что господин Гнатовский достойно представит наше государство в этом чрезвычайно важном международном судебном учреждении", – написала она.

Кравчук отметила, что до марта 2021 года Гнатовский возглавлял Европейский комитет по предотвращению пыток, а также является доцентом кафедры международного права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Гнатовский – юрист-международник, трижды избирался президентом Европейского комитета по предотвращению пыток, отмечала "Европейская правда".