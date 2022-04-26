Судьей ЕСПЧ от Украины стал юрист-международник

"ПАСЕ избрала Николая Гнатовского судьей Европейского суда по правам человека от Украины, 190 делегатов "за". Убеждена, что господин Гнатовский достойно представит наше государство в этом чрезвычайно важном международном судебном учреждении", – написала она.
Кравчук отметила, что до марта 2021 года Гнатовский возглавлял Европейский комитет по предотвращению пыток, а также является доцентом кафедры международного права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
Гнатовский – юрист-международник, трижды избирался президентом Европейского комитета по предотвращению пыток, отмечала "Европейская правда".
В ЕСПЧ работает 47 судей – по одному от каждого члена Совета Европы.
Украину в ЕСПЧ с 2010 года представляла судья Анна Юдковская. Срок ее полномочий истек в апреле 2019 года, но был автоматически продлен до избрания следующего судьи. Украина должна была с помощью конкурса определить трех кандидатов на этот пост и подать их кандидатуры на рассмотрение ПАСЕ.
В 2019 году Окружной административный суд остановил проведение конкурса на избрание судьи ЕСПЧ от Украины. Суд пояснил, что конкурс проходил с грубыми нарушениями.
В феврале 2021 года президент Владимир Зеленский заявил, что Украина перезапускает конкурс для избрания судьи ЕСПЧ по правилам, действующим в европейских институтах. Документы принимали до 30 марта.
В мае Украина определила трех кандидатов на должность судьи ЕСПЧ: Николай Гнатовский, Александр Мережко и Гаяне Нуриджанян. Всего было 17 претендентов.
В сентябре комитет ПАСЕ по выбору судей ЕСПЧ рекомендовал ассамблее отклонить представленные Украиной кандидатуры.