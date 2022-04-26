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Судьей ЕСПЧ от Украины стал юрист-международник

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В ЕСПЧ работает 47 судей
В ЕСПЧ работает 47 судей
Фото: ЕРА

Судьей Европейского суда по правам человека избран Николай Гнатовский, сообщила 26 апреля в Facebook член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), народный депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук.

"ПАСЕ избрала Николая Гнатовского судьей Европейского суда по правам человека от Украины, 190 делегатов "за". Убеждена, что господин Гнатовский достойно представит наше государство в этом чрезвычайно важном международном судебном учреждении", – написала она.

Кравчук отметила, что до марта 2021 года Гнатовский возглавлял Европейский комитет по предотвращению пыток, а также является доцентом кафедры международного права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

https://www.facebook.com/yevheniya.khudzik/posts/10161717264472598

Гнатовский – юрист-международник, трижды избирался президентом Европейского комитета по предотвращению пыток, отмечала "Европейская правда".

Контекст:

В ЕСПЧ работает 47 судей – по одному от каждого члена Совета Европы.

Украину в ЕСПЧ с 2010 года представляла судья Анна Юдковская. Срок ее полномочий истек в апреле 2019 года, но был автоматически продлен до избрания следующего судьи. Украина должна была с помощью конкурса определить трех кандидатов на этот пост и подать их кандидатуры на рассмотрение ПАСЕ.

В 2019 году Окружной административный суд остановил проведение конкурса на избрание судьи ЕСПЧ от Украины. Суд пояснил, что конкурс проходил с грубыми нарушениями.

В феврале 2021 года президент Владимир Зеленский заявил, что Украина перезапускает конкурс для избрания судьи ЕСПЧ по правилам, действующим в европейских институтах. Документы принимали до 30 марта.

В мае Украина определила трех кандидатов на должность судьи ЕСПЧ: Николай Гнатовский, Александр Мережко и Гаяне Нуриджанян. Всего было 17 претендентов.

В сентябре комитет ПАСЕ по выбору судей ЕСПЧ рекомендовал ассамблее отклонить представленные Украиной кандидатуры.

Теги: выборы, ЕСПЧ, ПАСЕ, юрист, Николай Гнатовский, судья, суд, Евгения Кравчук
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